Про це повідомляють #Букви.

Перед видаленням свого акаунту, Тейге попрощалась з 14-мільйонною аудиторією та пояснила своє рішення серією твітів.

Зокрема, знаменитість зазначила, що її сторінка почала грати більш негативну роль, аніж позитивну.

“Більш як 10 років ви були моїм світом. Якщо відверто, я багато чим зобов’язана тому, що ми тут створили. Я дійсно вважаю багатьох з вас своїми справжніми друзями. Але мені час прощатися”, – написала зірка.

Зірка додала, що проаналізувала активність свого акаунту за останній час та вирішила, що він приносить все більше негативу.

“Аккаунт став грати більше негативну, ніж позитивну роль в житті, і я думаю, що зараз дуже вдалий час щось зупинити”, – додала зірка.

Армія фанатів Тейге по-різному трактувала причину видалення її акаунту. Зокрема, мільйони прихильників припустили, що зірка пішла з Twitter через тролів, однак зірка спростувала ці здогадки.

“Це не “знущання”. І справа не у тролях. З тролями я можу впоратися, хоча це й тисне на мене. Я повинна змиритися з тим фактом, що не сподобаюся деяким людям”, – пояснила Тейге в Instagram.

Зірка зізналася, що не збирається повертатися у Twitter, адже “він більше не служить мені так позитивно, як негативно”.

“Але я хочу сказати, що Twitter у цьому абсолютно не винен – я вважаю, що вони роблять все, що в їх силах, щоб боротися з безжалісними знущаннями, але я пішла не через знущання”, – додала зірка.

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