Про це повідомив Демна у своєму Instagram.
В інтерв’ю він зауважив, що іноді люди лякаються його вигляду та силуету. Він розповів, як днями пішов до ресторану Maison du Caviar з другом у Парижі, де його не хотіли пускати через те, як він був одягнений.
Я ніколи не ходжу в ці “шикарні” місця, переважно готую вдома, і вони не хотіли пускати мене через те, як я був одягнений. Я носив Balenciaga з голови до ніг! Якби інша людина, з якою я був, не сказала: “Все добре; він з нами”, вони б мене не впустили”, — наголосив Демна.
За його словами, люди, які ходять у такі “шикарні” місця, не мають свободи виглядати так, як хочуть, і на думку Гвасалії, його кар’єра завжди буде присвячена доказу протилежного.
Це історія мого життя – я не вписуюся. Пізніше власник закладу приєднався до нас за столом, і я поскаржився йому, сказавши: “Якого біса?”. Ви повинні пояснити своїм працівника , що ми у 2021 році, і вони не повинні судити людей за їх силуетом”, — додав Демна.
Креативний директор Balenciaga зазначив, що його не впускають до подібних місць, поки він не скаже хто він.
Ось що так несправедливо. Я ненавиджу це, і не хочу бути частиною цього. Я ніколи не буду настільки голодним, щоб вдягати смокінг, аби поїсти”, — повідомив Гвасалія в інтерв’ю.
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- Відомо що, творець бренду Vetements та креативний директор модного будинку Balenciaga Демна Гвасалія спільно з популярним американським репером Каньє Вестом (Ye) працюють над новою колекцією одягу для американського бренду Gap. Офіційно проєкт називається “Yeezy Gap Engineered by Balenciaga”.
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