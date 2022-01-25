В інтерв'ю для журналу System творець бренду Vetements та креативний директор Balenciaga Демна Гвасалія зазначив, що його не пустили до французького ресторану, бо він "не вписується".

Про це повідомив Демна у своєму Instagram.

В інтерв’ю він зауважив, що іноді люди лякаються його вигляду та силуету. Він розповів, як днями пішов до ресторану Maison du Caviar з другом у Парижі, де його не хотіли пускати через те, як він був одягнений.

Я ніколи не ходжу в ці “шикарні” місця, переважно готую вдома, і вони не хотіли пускати мене через те, як я був одягнений. Я носив Balenciaga з голови до ніг! Якби інша людина, з якою я був, не сказала: “Все добре; він з нами”, вони б мене не впустили”, — наголосив Демна.

За його словами, люди, які ходять у такі “шикарні” місця, не мають свободи виглядати так, як хочуть, і на думку Гвасалії, його кар’єра завжди буде присвячена доказу протилежного.

Це історія мого життя – я не вписуюся. Пізніше власник закладу приєднався до нас за столом, і я поскаржився йому, сказавши: “Якого біса?”. Ви повинні пояснити своїм працівника , що ми у 2021 році, і вони не повинні судити людей за їх силуетом”, — додав Демна.

Креативний директор Balenciaga зазначив, що його не впускають до подібних місць, поки він не скаже хто він.

Ось що так несправедливо. Я ненавиджу це, і не хочу бути частиною цього. Я ніколи не буду настільки голодним, щоб вдягати смокінг, аби поїсти”, — повідомив Гвасалія в інтерв’ю.