Про це вона написала в Instagram.

Як повідомлялося раніше, 19 червня 36-річна зірка вдруге стала мамою. Новонародженого хлопчика назвали Селім-Гірай. 24 червня співачку виписали з пологового будинку.

“Два тижні. Рівно два тижні, як я мама двох хлопчиків. Кажуть, що мама, у якої два сина, по-справжньому має крила. Тут все сходиться, у мене навіть пісня є на цей рахунок. Хочеться, звичайно, швидше налагодити розклад. Можу сказати, що цей хлопець виразно вимагає більше уваги, ніж вимагав Емір. Чи то літо, чи то весь хаос, який відбувається за вікном, налаштовує на те, щоб ще більше насолодитися моментами материнства”, – зазначила виконавиця.

Джамала розповіла, що її молодший син швидко змінюється.

“Я бачу, як Селім-Гірай змінюється просто кожен день, це навіть непристойно. Не пам’ятаю, щоб я помічала, як Емір так швидко змінювався … Вдивляэшся в деталі: ось брова, ось око, ось розпрямляється лице … Мені здавалося , це процес буде повільніше відбуватися. І я жадібно вдивляюся в Селім-Гірая, хочу зафіксувати в пам’яті кожну секунду. Круто бути мамою двох хлопчиків! Сміливо можу заявити через два тижні. Дуже скучила за всіма своїми друзям. А ще я сумую за літом. Дай Бог, щоб у всіх нас воно відбулося”, – написала співачка.