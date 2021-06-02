Дженніфер Еністон поділилася знімками з-за лаштунків возз’єднання «Друзів»

Фото вона опублікувала в своєму Instagram-акаунті.
Серія знімків включає милу фотографію, на якій Еністон робить селфі з усіма п’ятьма своїми колишніми колегами: Девідом Швіммером, Метт Лебланом, Меттью Перрі, Кортні Кокс та Лізою Кудроу.
На іншому фото Дженніфер позує з режисером Джеймсом Берроуз, якого вона назвала “легендою” і ніжно прозвала “тато Джеймс Берроуз”.
Вона також показала знімок 54-річного Швіммера, що сидить на культовому помаранчевому дивані поруч з Джастіном і Хейлі Бібер.
“Все ще насолоджуюся любов’ю до “Друзів”, – зазначив Еністон.
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Нагадаємо, що 27 травня на стрімінговому сервісі HBO Max вийшов спеціальний епізод легендарного серіалу “Друзі”. У зйомках взяли участь шестеро акторів, які виконували головні ролі оригінальних сезонів.
Возз’єднання “Друзів” стало найочікуванішою подією весни. При цьому спочатку зйомки були під загрозою, оскільки не всіх акторів влаштовувала сума гонорарів. Її довелося подвоювати.
- Актори Дженніфер Еністон, Кортні Кокс, Лайза Кудров, Метт Леблан, Метью Перрі та Девід Швіммер зворушливо описали свої емоції, коли вперше за стільки років зібралися на знімальному майданчику серіалу “Друзі”.
- Після прем’єри спецвипуску “Друзі: Возз’єднання” Кортні Кокс і співак Ед Ширан станцювали разом легендарний танець Моніки та Росса.