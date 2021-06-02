Дженніфер Еністон поділилася знімками з-за лаштунків возз’єднання «Друзів»

Популярна акторка Дженніфер Еністон, найбільш відома як виконавиця ролі Рейчел Грін у телевізійному серіалі "Друзі", поділилася знімками з-за лаштунків возз'єднання "Друзів".

Фото вона опублікувала в своєму Instagram-акаунті.

Серія знімків включає милу фотографію, на якій Еністон робить селфі з усіма п’ятьма своїми колишніми колегами: Девідом Швіммером, Метт Лебланом, Меттью Перрі, Кортні Кокс та Лізою Кудроу.

На іншому фото Дженніфер позує з режисером Джеймсом Берроуз, якого вона назвала “легендою” і ніжно прозвала “тато Джеймс Берроуз”.

Вона також показала знімок 54-річного Швіммера, що сидить на культовому помаранчевому дивані поруч з Джастіном і Хейлі Бібер.

“Все ще насолоджуюся любов’ю до “Друзів”, – зазначив Еністон.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Jennifer Aniston (@jenniferaniston)