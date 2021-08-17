Шанувальники популярного серіалу "Секс і місто" переконані, що одна з головних героїнь Саманта загине в продовженні шоу.

Про це повідомляють #Букви.

Наразі в Нью-Йорку знімаються нові епізоди довгоочікуваного продовження серіалу, в якому знімаються три акторки з популярної четвірки: Сара Джессіка Паркер (Керрі Бредшоу), Крістін Девіс (Шарлотта Йорк) і Синтія Ніксон (Міранда Хоббс).

Водночас, Кім Кетролл, виконавиця ролі Саманти, відмовилася від зйомок.

Останнім часом фанати були стурбовані тим, як автори проєкту пояснять її відсутність. А тепер вони переконані, що Саманта загине, так як днями в Tik-Tok з’явилося відео, де на вулиці Манхеттена всі актори одягнені в чорне.

На думку автора відео Евана Клайна, таким чином творці шоу приберуть персонажа Кетролл.

“Я йшов вулицею Нью-Йорка, побачив величезний натовп і зрозумів, що вони знімають для “Сексу у великому місті”. Але всі були одягнені у все чорне. Це на похорон Саманти?” – зазначив він.

Крім того, смерть Саманти може бути пов’язана з пандемією коронавірусу, так як раніше Паркер в інтерв’ю говорила, що COVID-19 стане частиною сюжетної лінії.

“COVID-19 очевидно, буде частиною сюжетної лінії, тому що це місто, в якому живуть персонажі. Як це змінило відносини, коли друзі зникли? Я дуже вірю, що автори глибоко зануряться в цю тему”, – сказала вона виданню Vanity Fair.

Як відомо, продовження серіалу “Секс і місто” вийде під назвою “And Just Like That…” (“І просто так…”). Загалом планується зняти 10 серій тривалістю 30 хвилин кожна.

У нових епізодах дія відбувається через 20 років після подій серіалу “Секс і місто”.

Про що серіал

“Секс і місто” – американський комедійно-драматичний телесеріал каналу HBO, створений Дарреном Старом. Епізоди виходили в ефір з 6 червня 1998 по 22 лютого 2004 рр. Всього було знято 94 епізоди в складі шести телевізійних сезонів.

Потім за його мотивами зняли два повнометражні фільми, що вийшли у 2008 і 2010 роках.

Дія серіалу розгортається в Нью-Йорку і розповідає про життя чотирьох подруг у віці “за 30”. Вони вільно обговорюють питання сексу, кохання й кар’єри. У серіалі порушуються питання безпечного сексу, сексуальної орієнтації, безладних зв’язків, фемінізму, ролі жінки в сучасному суспільстві та багато інших.

Серіал заснований на однойменній книзі журналістки та письменниці Кендес Бушнелл. Основний склад протягом усього серіалу залишався незмінним: Сара Джессіка Паркер, Кім Кеттролл, Крістін Девіс і Синтія Ніксон.

Серіал став улюбленим для мільйонів шанувальників по всьому світу. Як зазначає агентство ВВС, коли “Секс і місто” вперше з’явився на телевізійних екранах, його сприйняли як революційний: чотири жінки відверто говорять про свою любов і сексуальне життя (не кажучи вже про самі сексуальні сцени).

Мода була надзвичайно впливовою частиною серіалу: балетна пачка, яку носила Сара Джессіка Паркер, в поєднанні з шубою і підборами, була описана як “ансамбль, багатий культурним резонансом”.

Серіал бив рекорди рейтингів: фінал у 2004 році в США подивилися 10,6 млн глядачів.

Серіал був найпопулярнішим у віковій групі 18-34 років.

Він отримав позитивні відгуки критиків і безліч нагород і номінацій на престижні премії: серед них 7 премій “Еммі”, 8 премій “Золотий глобус” і 11 премій Гільдії кіноакторів.