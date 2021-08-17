Про це повідомляють #Букви.
Наразі в Нью-Йорку знімаються нові епізоди довгоочікуваного продовження серіалу, в якому знімаються три акторки з популярної четвірки: Сара Джессіка Паркер (Керрі Бредшоу), Крістін Девіс (Шарлотта Йорк) і Синтія Ніксон (Міранда Хоббс).
Водночас, Кім Кетролл, виконавиця ролі Саманти, відмовилася від зйомок.
Останнім часом фанати були стурбовані тим, як автори проєкту пояснять її відсутність. А тепер вони переконані, що Саманта загине, так як днями в Tik-Tok з’явилося відео, де на вулиці Манхеттена всі актори одягнені в чорне.
На думку автора відео Евана Клайна, таким чином творці шоу приберуть персонажа Кетролл.
“Я йшов вулицею Нью-Йорка, побачив величезний натовп і зрозумів, що вони знімають для “Сексу у великому місті”. Але всі були одягнені у все чорне. Це на похорон Саманти?” – зазначив він.
@klinetime
Samantha Jones can never die 🥺
@klinetime
Mr big or Samantha Jones? 🪦
Крім того, смерть Саманти може бути пов’язана з пандемією коронавірусу, так як раніше Паркер в інтерв’ю говорила, що COVID-19 стане частиною сюжетної лінії.
“COVID-19 очевидно, буде частиною сюжетної лінії, тому що це місто, в якому живуть персонажі. Як це змінило відносини, коли друзі зникли? Я дуже вірю, що автори глибоко зануряться в цю тему”, – сказала вона виданню Vanity Fair.
Як відомо, продовження серіалу “Секс і місто” вийде під назвою “And Just Like That…” (“І просто так…”). Загалом планується зняти 10 серій тривалістю 30 хвилин кожна.
У нових епізодах дія відбувається через 20 років після подій серіалу “Секс і місто”.
Про що серіал
“Секс і місто” – американський комедійно-драматичний телесеріал каналу HBO, створений Дарреном Старом. Епізоди виходили в ефір з 6 червня 1998 по 22 лютого 2004 рр. Всього було знято 94 епізоди в складі шести телевізійних сезонів.
Потім за його мотивами зняли два повнометражні фільми, що вийшли у 2008 і 2010 роках.
Дія серіалу розгортається в Нью-Йорку і розповідає про життя чотирьох подруг у віці “за 30”. Вони вільно обговорюють питання сексу, кохання й кар’єри. У серіалі порушуються питання безпечного сексу, сексуальної орієнтації, безладних зв’язків, фемінізму, ролі жінки в сучасному суспільстві та багато інших.
Серіал заснований на однойменній книзі журналістки та письменниці Кендес Бушнелл. Основний склад протягом усього серіалу залишався незмінним: Сара Джессіка Паркер, Кім Кеттролл, Крістін Девіс і Синтія Ніксон.
Серіал став улюбленим для мільйонів шанувальників по всьому світу. Як зазначає агентство ВВС, коли “Секс і місто” вперше з’явився на телевізійних екранах, його сприйняли як революційний: чотири жінки відверто говорять про свою любов і сексуальне життя (не кажучи вже про самі сексуальні сцени).
Мода була надзвичайно впливовою частиною серіалу: балетна пачка, яку носила Сара Джессіка Паркер, в поєднанні з шубою і підборами, була описана як “ансамбль, багатий культурним резонансом”.
Серіал бив рекорди рейтингів: фінал у 2004 році в США подивилися 10,6 млн глядачів.
Серіал був найпопулярнішим у віковій групі 18-34 років.
Він отримав позитивні відгуки критиків і безліч нагород і номінацій на престижні премії: серед них 7 премій “Еммі”, 8 премій “Золотий глобус” і 11 премій Гільдії кіноакторів.
- Раніше стрімінговий сервіс HBO Max опублікував перше офіційне фото з фільмування продовження культового серіалу “Секс і місто”.
- Кім Кеттролл, яка виконала роль Саманти Джонс, відмовилася від зйомок у продовженні. Відомо, що у Кеттролл в останні роки були напружені стосунки з командою шоу, зокрема з Сарою Джессікою Паркер. Так, у 2017 році Кеттролл заявила, що “ніколи не дружила” зі своїми колегами по серіалу. Вона повідомила про “токсичні стосунки” і відмовилася від участі в третьому фільмі “Секс і місто”.
- Герой Ейдан Шоу, колишній наречений Керрі Бредшоу, роль якого виконував Джон Корбетт, знову з’явиться в серіалі “Секс і місто”.
- Замість Саманти Паркер, роль якої зіграла Кім Кеттролл, у продовженні серіалу “Секс і місто” з’являться двоє нових персонажів. Одного з них зіграє 45-річна акторка Сара Рамірес. Вона виконає роль небінарної людини, яка не зараховує себе до жодної статі.
- У продовженні культового серіалу “Секс і місто”, фільмування якого відбувається в Нью-Йорку (США), схоже, з’явиться ще одна відома глядачам героїня. Так, на знімальному майданчику була помічена американська акторка і модель Бріджит Мойнахан, котра в оригінальному серіалі зіграла роль Наташі – другої дружини містера Біга (роль якого втілив на екрані Кріс Нот).