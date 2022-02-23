Відомий російський журналіст та блогер Юрій Дудь став одним з перших діячів культури своєї країни, хто критично висловився щодо діяльності російської влади стосовно України та висловив підтримку нашій державі. Ці слова він залишив у пості на своїй особистій сторінці в Instagram.

Про це повідомляють #Букви.

На початку посту він розповів про власну подорож до Норвегії. Ця країна, до слова, є другим за величиною постачальником газу в країни Європи. Блогера здивувало, що дві країни з одним і тим самим ресурсом – нафтою і газом, мають настільки різний рівень життя. Він заявив, що на це багато причин, і більшість з них ми побачили напередодні (говориться про дату прийняття рішення щодо визнання російською владою ДНР і ЛНР).

“Учора більшість з цих причин ми спостерігали. Імператор, який захопився історією. Почесні люди з ампутованою волею та думкою. Пропагандистський ескорт, який так злагоджено та солодко схвалює війну з теплих столичних квартир. І рішення, які вся ця “тусовка” приймає. Рішення не для того, щоб конвертувати природні ресурси в добробут Воронежа, Камчатки, Нікеля та Заполярного, а щоб самим багатіти і якомога довше залишатись при управлінні цими ресурсами”.

Оцінивши ситуацію, журналіст прийняв рішення поділитись своєю думкою щодо ситуації аби показати своїм майбутнім поколінням, що він не бажав такого сценарію.

“Я цю владу не обирав, її імперський чад не підтримував” – написав він на своїй сторінці.

Також Юрій Дудь поділився власними відчуттями як росіянина, щодо агресії стосовно України:

“Весною минулого року у мене вийшло інтерв’ю з Михаличем з петербурзької групи Animal Джaz. Коли я спитав, як він ставиться до ситуації, яка зараз відбувається між Росією та Україною, він відповів, – “Жесть. Трагедія. Та відчуття провини. Всі ці зелені чоловічки, все це втручання зі сторони – все це викликає відчуття мого сорому та провини. З одного боку – через те, на що я не можу повпливати. З іншого – через те, що це моя країна, хоч я і не відповідальний за ці речі”. Ця відповідь дуже близька до того, що зараз відчуваю я.

Я виріс в Росії, Росія – моя Батьківщина. Але Україні, батьківщині рідних та дому моїх друзів – моя максимальна підтримка у ці дні”.

І хоч імперський лад настільки залякав всіх, що люди бояться або не хочуть публічно висловити власну думку, варто розуміти, що це важливо.

Такої думки дотримується й відомий український режисер та кліпмейкер Алан Бадоєв, відомий своєю активною діяльністю не лише в українському шоубізнесі, а й на території інших країн. Він підтримав українську позицію у сторіз на власній сторінці в Instagram, а також закликав російських діячів не мовчати щодо беззаконня їхньої влади:

“Мої друзі, колеги, артисти, люди котрих поважаю і хто поважає мене… Ті, хто в Росії, прийшов час сказати своє слово. Ви і є Росія і її вчинки — це також ви”, – написав Бадоєв.

Свій супротив війні також виказала й відома російська блогерка-мільйонниця Іда Галіч у притаманній їй формі на власній сторінці в Instagram:

“Ми не хочемо… Але нас з вами ніхто і не питав”.