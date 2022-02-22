Російський президент Володимир Путін під час свого звернення 21 лютого стверджував, що не прагне відновити Російську імперіїю у межах її кордонів. Проте на Заході впевнені, що його слова та дії свідчать про протилежне.

Про це повідомляє The Washington Post.

Так, лідер країни-агресора впевнений, що думки про його амбіції відтворити Російську імперію – це “лише спекуляції, до яких він готовий”. Проте представники західних медіа вбачають у його заперечуванні України, монологах про “єдиний руський народ” та окупаційних діях безпосередні докази подібних амбіцій.

Більше того, як наголосили у виданні, у 2005 році Путін заявив, що розпад СРСР в 1991 році був “найбільшою геополітичною катастрофою століття”, адже тоді нібито десятки мільйонів росіян стали громадянами інших країн. І наразі він начебто “хоче мати добрі відносини” з країнами-сусідами. Це попри те, що Путін анексував Кримський півострів та спровокував війну на Донбасі, що забрала життя більш ніж 14 тисяч людей.

Журналісти також зауважують, що ініціатива Кремля на чолі з Путіним “визнати ОРДЛО в історичних кордонах” – це не лише черговий привід для вторгнення, а й доказ його намірів щодо імперії.