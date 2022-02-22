Про це повідомляє The Washington Post.
Так, лідер країни-агресора впевнений, що думки про його амбіції відтворити Російську імперію – це “лише спекуляції, до яких він готовий”. Проте представники західних медіа вбачають у його заперечуванні України, монологах про “єдиний руський народ” та окупаційних діях безпосередні докази подібних амбіцій.
Більше того, як наголосили у виданні, у 2005 році Путін заявив, що розпад СРСР в 1991 році був “найбільшою геополітичною катастрофою століття”, адже тоді нібито десятки мільйонів росіян стали громадянами інших країн. І наразі він начебто “хоче мати добрі відносини” з країнами-сусідами. Це попри те, що Путін анексував Кримський півострів та спровокував війну на Донбасі, що забрала життя більш ніж 14 тисяч людей.
Журналісти також зауважують, що ініціатива Кремля на чолі з Путіним “визнати ОРДЛО в історичних кордонах” – це не лише черговий привід для вторгнення, а й доказ його намірів щодо імперії.
- Нагадаємо, 21 лютого президент Російської Федерації Володимир Путін у своїх указах про визнання незалежності терористичних угруповань “ДНР” та “ЛНР” доручив Міноборони РФ забезпечити “функцію підтримання миру” російськими військовими на території ОРДЛО.
- Своєю чергою, речник президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков не зміг однозначно відповісти на питання, в яких межах у Кремлі визнали так звані “ДНР” та “ЛНР”.
- Під час сьогоднішнього засідання Верховна Рада України ухвалила постанову № 7088, котра засуджує визнання Російською Федерацією незалежності самопроголошених “ДНР” та “ЛНР”.
- Окрім цього, Європейський Союз засудив рішення президента Росії Володимира Путіна щодо визнання територій Донецької та Луганської областей України незалежними утвореннями та стосовно введення російських військ у ці регіони.