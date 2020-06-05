Каньє Уест пожертвував $2 млн сім'ям Джорджа Флойда та інших жертв расизму

Про це повідомляє CNN.
Пожертвування включає в себе фінансування юридичних послуг для сімей Арбері і Тейлора, а також для підприємств, що належать чорношкірим, які перебувають у кризі в його рідному Чикаго та інших містах.
Частина коштів також піде на оплату коледжу шестирічної Джанни Флойд – дочки Джорджа Флойда.
Варто зазначити, що вчора Каньє Уест також приєднався до мирного протесту в Чикаго, які розпочалися після смерті Флойда.
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#KanyeWest & @olskool_icegre protesting in Chicago 📸 @mandophotos
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Нагадаємо, у Міннеаполісі поліціянти затримали темношкірого чоловіка. При затриманні один із поліціянтів застосував задушливий напад, наступаючи коліном на шию чоловіка. При цьому затриманий, 46-річний Джордж Флойд, неодноразово говорив білому офіцерові, що не може дихати. Внаслідок жорстокого затримання чоловік помер. Розтин підтвердив, що причиною смерті стало задушення.
- 28 травня в США спалахнули масові протести проти расизму і поліційної агресії, пов’язані з вбивством темношкірого Джорджа Флойда білими поліціянтами. Протести тривають донині.
- Станом на 4 червня під час протестів в США вже було затримано понад 10 тисяч чоловік.