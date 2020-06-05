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Каньє Уест пожертвував $2 млн сім'ям Джорджа Флойда та інших жертв расизму

Відомий репер Каньє Уест зробив пожертву в $2 мільйони, щоб підтримати родини Джорджа Флойда, який загинув від рук поліцейських, Бреонни Тейлор, яка загинула під час поліцейського рейду, і Ахмауда Арбері, убитого двома білими чоловіками під час пробіжки.

П’ятниця, 5 червня 2020, 18:31

Про це повідомляє CNN.

Пожертвування включає в себе фінансування юридичних послуг для сімей Арбері і Тейлора, а також для підприємств, що належать чорношкірим, які перебувають у кризі в його рідному Чикаго та інших містах.

Частина коштів також піде на оплату коледжу шестирічної Джанни Флойд – дочки Джорджа Флойда.

Варто зазначити, що вчора Каньє Уест також приєднався до мирного протесту в Чикаго, які розпочалися після смерті Флойда.

 

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#KanyeWest & @olskool_icegre protesting in Chicago 📸 @mandophotos

Публикация от Kanye West (@kanyewestaurant_)

 

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#KanyeWest at the Chicago protests today 🎥 @trinaorlando

Публикация от Kanye West (@kanyewestaurant_)

Нагадаємо, у Міннеаполісі поліціянти затримали темношкірого чоловіка. При затриманні один із поліціянтів застосував задушливий напад, наступаючи коліном на шию чоловіка. При цьому затриманий, 46-річний Джордж Флойд, неодноразово говорив білому офіцерові, що не може дихати. Внаслідок жорстокого затримання чоловік помер. Розтин підтвердив, що причиною смерті стало задушення.  

Теги: Джордж Флойд, Канье Уэст

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