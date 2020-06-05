Каньє Уест пожертвував $2 млн сім'ям Джорджа Флойда та інших жертв расизму

Відомий репер Каньє Уест зробив пожертву в $2 мільйони, щоб підтримати родини Джорджа Флойда, який загинув від рук поліцейських, Бреонни Тейлор, яка загинула під час поліцейського рейду, і Ахмауда Арбері, убитого двома білими чоловіками під час пробіжки.

Про це повідомляє CNN.

Пожертвування включає в себе фінансування юридичних послуг для сімей Арбері і Тейлора, а також для підприємств, що належать чорношкірим, які перебувають у кризі в його рідному Чикаго та інших містах.

Частина коштів також піде на оплату коледжу шестирічної Джанни Флойд – дочки Джорджа Флойда.

Варто зазначити, що вчора Каньє Уест також приєднався до мирного протесту в Чикаго, які розпочалися після смерті Флойда.