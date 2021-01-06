Про це пише американський таблоїд Page Six.

“Вони тримають це в секреті, але це правда. Кім найняла адвоката Лору Вассер, і вони ведуть переговори про врегулювання питань”, – говорить один з джерел.

“Він знає, що з неї довольно. Вона сказала йому, що їй потрібно трохи особистого простору, щоб розібратися зі своїм майбутнім”, – говорить джерело.

Також є інформація, що Уест готується подати документи, але поки не знає, коли це відбудеться.

“З ним все в порядку. Йому сумно, але все в порядку. Він знає, що неминуче станеться найближчим часом”, – додає джерело.

Видання пише, що Кардашьян найняла відомого адвоката з розлучень Лору Вассер, яка раніше представляла в шлюборозлучних процесах інших американських зірок: Анджеліну Джолі, Брітні Спірс і Джонні Деппа.

Джерело додало, що хоча Кім в минулому багато робила, щоб допомогти Каньє впоратися з проблемами психічного здоров’я, тепер це розлучення відбувається, “тому що Кім сильно виросла”.

У той же час джерело, близьке до Веста, каже, що репер пройшов точку неповернення у відносинах з усією родиною Кардашьян і більше не може терпіти їх зоряний спосіб життя.

“Він не хоче мати з ними нічого спільного”, – повідомила людина на умовах анонімності.

Видання зазначає, що основним предметом суперечки при розлученні може стати будинок пари в Калабасасі, на який вони витратили близько 60 мільйонів доларів. Кардаш’ян хоче, щоб будинок залишився їй і дітям.

Кім Кардаш’ян і Каньє Уест одружилися в 2014 році в Італії. У них четверо дітей. Для Кім це розлучення може стати третім. Сама пара новину про розлучення поки публічно ніяк не коментує.

Нагадаємо, 19 липня на своєму першому публічному заході з моменту оголошення себе кандидатом в президенти Каньє Вест виступив з вільним монологом, що зачіпав такі теми, як аборти, релігія і міжнародна торгівля. Під час заходу Каньє плакав, говорячи про порятунок життя їх доньки Норт.

Наступного дня Вест написав серію тривожних дописів у Twitter, які згодом були видалені. Серед іншого, він писав про те, що його дружина Кім Кардашьян намагалася разом з лікарем прилетіти з Каліфорнії (де знаходиться вся сім’я) на ранчо у Вайомінгу (де знаходиться Каньє), щоб “закрити його” через події на мітингу.

Дружина Веста розповіла, що він важко переживає втрату матері, а суспільний тиск та вимушена ізоляція підсилюють його психічний розлад.