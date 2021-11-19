Стримінговий сервіс Apple TV + показав останню серію другого сезону серіалу "Ранкове шоу" з Дженніфер Еністон і Різ Візерспун у головних ролях.

Про це повідомляють #Букви.

19 листопада вийшла остання серія другого сезону серіалу.

У ньому розповідається про новий поворот в історії двох ведучих — Алекс Леві (Дженніфер Еністон) та Бредлі Джексон (Різ Візерспун).

За сюжетом, телеканал UBA просить Леві повернутися, щоб підняти рейтинги та налагодити справи компанії. Однак домогтися цього виявилось непросто.

Також розповідається шлях Мітча Кеслера після звільнення з телеканалу та переїзду до іншої країни. Він завів нове знайомство, яке допомогло йому розібратися у собі та проблемах.

В останній серії телепередача робить репортаж про масштабну кризу на телеканалі, яка стає особистою для Алекс та Бредлі.

Примітно, що дії другого сезону відбуваються у реаліях епідемії коронавірусу.

До своїх ролей у продовженні серіалу, крім Еністон і Візерспун, повернуться: Біллі Крудап, Стів Керелл, Марк Дюпласс, Нестор Карбонелл, Карен Піттман, Бел Паулі, Десин Террі, Яніна Ґаванкар, Том Ірвін і Марсія Гей Харден.

На екрані глядачі також побачать нових персонажів, яких зіграють Грета Лі, Хасан Мінхадж і Джуліанна Маргуліс, Рорі О’Коннор, Холланд Тейлор, Тара Карсіан і Валерія Голіно.

Прем’єра другого сезону відбулася 17 вересня 2021 року.