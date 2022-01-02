Китайський бренд одягу CLOT у співпраці з американською компанією Levi’s, що спеціалізується на джинсовому одязі створили нову колекцію під назвою "Рік тигра".

Про це повідомляє американське онлайнове видання HYPEBEAST.

Ми хотіли створити щось культурно релевантне китайській культурі, маючи можливість зробити щось під час китайського Нового року, ми поглибилися в те, що означатиме рік”, — зазначив засновник і креативний директор CLOT Едісон Чен.

Спеціальна лінійка знята знаменитим фотографом Кеннетом Каппелла. Дизайн одягу представлений у китайському стилі з візерунком тигрової смуги.

У колекції представлені чоловічі та жіночі куртки Type II Trucker. На одязі присутні китайські вузли на ґудзиках. Також представлені укорочені джинси для чоловіків розслабленого крою та спідницю міді з високою талією для жінок із розрізом на спині.

Двошарові нашивки, ґудзики та шовкова накладка на спині, прикрашені символічним візерунком Silk Royale від компанії CLOT.