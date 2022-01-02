Про це повідомляє американське онлайнове видання HYPEBEAST.

Ми хотіли створити щось культурно релевантне китайській культурі, маючи можливість зробити щось під час китайського Нового року, ми поглибилися в те, що означатиме рік”, — зазначив засновник і креативний директор CLOT Едісон Чен.

Спеціальна лінійка знята знаменитим фотографом Кеннетом Каппелла. Дизайн одягу представлений у китайському стилі з візерунком тигрової смуги.

Фото: CLOT

У колекції представлені чоловічі та жіночі куртки Type II Trucker. На одязі присутні китайські вузли на ґудзиках. Також представлені укорочені джинси для чоловіків розслабленого крою та спідницю міді з високою талією для жінок із розрізом на спині.

Двошарові нашивки, ґудзики та шовкова накладка на спині, прикрашені символічним візерунком Silk Royale від компанії CLOT.