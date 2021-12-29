28 грудня 2021 року італійський модний бренд Gucci випустив колаборацію сумісно з американським брендом The North Face. У колекції представлений одяг, сумки та аксесуари для чоловіків та жінок.

Про це повідомляється на сайті бренду.

У грудні минулого року бренд Gucci вже мав колаборацію зі стрітвір брендом The North Face. Тоді вони влаштували рекламну кампанію та “одягнули” будинок у пуховик. На стіні багатоповерхового будинку у Мілані з’явився стінопис у вигляді пуховика.

Новостворена колекція спеціалізується на функціональних речах для активного відпочинку. Gucci не перший Дім моди, який створює спортивну колаборацію.

Gucci – не єдиний Дім моди, що наважився на спортивну колаборацію. Нещодавно італійський бренд Prada у співпраці з американським брендом AspenX випустили лімітовану колекцію лижного одягу.

У новій колекції одяг, сумки, взуття та аксесуари для чоловіків та жінок з помітними вигнутими лініями The North Face та з зелено-червоно-зеленою смугою Gucci Web.

Серед представлених речей трикотажні та флісові комплекти спортивних костюмів, кепки та бейсболки з логотипом, а також зелений пуховик з принтом “TNF x GG”. Аксесуари охоплюють невеликі поясні сумки, циліндричну сумку для пляшки з водою. У колекції також є туристичні черевики з масивною гумовою підошвою.

Нова колекція виконана завдяки пряжі з терморегуляцією та нейлону з трансферним друком. Також куртки та жилети The North Face “Nupste доповнили нейлоновими блузками й пуховиками Gucci у ретро-стилі, додавши лісових візерунків та квіткового орнаменту.

Світлини для кампанії зробили в Ісландії близнюки Джаланом і Джібріл Дурімель, а художнім керівником виступив Крістофер Сіммондс.

У другому розділі цієї спільної колекції нова кампанія, знята французькими близнюками Джаланом і Джібріл Дурімель, розповідає про безстрашних дослідників Gucci, які подорожують північним островом Ісландія на тлі вулканічних чорних пісків, зелених пагорбів і льодовиків”, – зазначено на вебсайті бренду Gucci.

ДОВІДКА. The North Face — американська компанія, що спеціалізується на виробництві верхнього одягу, взуття, флісу й обладнання, такого як рюкзаки, намети та спальні мішки.

Gucci — італійський Дім моди та модний бренд, який належить французькому конгломерату Kering