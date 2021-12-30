Французький дизайнер Гайдер Аккерманн та американський актор Тімоті Шаламе об’єдналися задля створення толстовки на підтримку прав жінок і дівчат в Афганістані. 100% отриманих коштів буде направлено на користь неурядової організації Afghanistan Libre.

Про це повідомляє онлайнове видання HYPEBEAST.

Через чинну гуманітарну кризу в Афганістані французький дизайнер Гайдер Аккерманн та Тімоті Шаламе об’єдналися в боротьбі за права жінок і дівчат в Афганістані, які постраждали у результаті повернення Талібану до влади на початку серпня цього року.

Разом вони доклали зусилля для створення дизайну толстовки, щоб посилити голоси “Тихих солдатів”.

Ми були нажахані дізнавшись про гуманітарну кризу в Афганістані, і вирішили створити толстовку, де 100% отриманих коштів буде направлено на @afghanistanlibre: організацію допомоги, яка бореться за захист жінок та дівчат, права дітей – оскільки ці звірства продовжують поширюватися, ми повинні посилювати голоси тих мовчазних солдатів”, – зазначає Тімоті в Instagram.

Оскільки Афганістан стикається з найгіршою гуманітарною кризою, всю підтримку спочатку буде спрямовано на невідкладну медичну допомогу та продовольство. Весь прибуток піде на користь неурядової організації Afghanistan Libre.

Ті, хто хоче підтримати справу, можуть відвідати HATC2021.