Про це повідомляє онлайнове видання HYPEBEAST.
Через чинну гуманітарну кризу в Афганістані французький дизайнер Гайдер Аккерманн та Тімоті Шаламе об’єдналися в боротьбі за права жінок і дівчат в Афганістані, які постраждали у результаті повернення Талібану до влади на початку серпня цього року.
Разом вони доклали зусилля для створення дизайну толстовки, щоб посилити голоси “Тихих солдатів”.
Ми були нажахані дізнавшись про гуманітарну кризу в Афганістані, і вирішили створити толстовку, де 100% отриманих коштів буде направлено на @afghanistanlibre: організацію допомоги, яка бореться за захист жінок та дівчат, права дітей – оскільки ці звірства продовжують поширюватися, ми повинні посилювати голоси тих мовчазних солдатів”, – зазначає Тімоті в Instagram.
Оскільки Афганістан стикається з найгіршою гуманітарною кризою, всю підтримку спочатку буде спрямовано на невідкладну медичну допомогу та продовольство. Весь прибуток піде на користь неурядової організації Afghanistan Libre.
Ті, хто хоче підтримати справу, можуть відвідати HATC2021.
- Нагадаємо, що кінокомпанія Warner Bros. висунула фільм “Дюна” режисера Дені Вільньова на премію “Оскар” одразу у 14 категоріях.
- Також Тімоті Шаламе опублікував перше фото себе в образі культового персонажа Віллі Вонки.
- На червону доріжку Каннського кінофестивалю в блискучому вбранні та тримаючись за руки прийшли актори Тільда Свінтон і Тімоті Шаламе – виконавці головних ролей у комедійній драмі “Французький вісник”.
- Варто зазначити, що у Пентагоні активізували переговори з країнами, які межують з Афганістаном задля можливості проведення контртерористичні операції на територіях, підконтрольних “Талібану”. Зокрема, це російські військові бази.
- Раніше понад 20 країн, серед яких США, Німеччина і Велика Британія, висловили глибоку стурбованість у зв’язку з повідомленнями про вбивства та зникнення колишніх службовців Сил безпеки в Афганістані.
- Відомо, що у кінці листопада ООН закликала міжнародну спільноту до підтримки банків Афганістану, оскільки в країні зростає кількість людей, які не в змозі виплачувати позики.
- До того уряд “Талібану” ввів нові обмеження для жінок в Афганістані: цього разу їм заборонено зніматися у телевізійних драмах.