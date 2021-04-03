35-річна американська модель Крісі Тейге заявила, що мріє про третю дитину, хоча кілька місяців тому пережила викидень на 20-му тижні вагітності.

Про це вона зізналася в інтерв’ю американському журналу People.

Зірка зізналася, що досі не може змиритися з втратою дитини, але не полишає надій стати мамою втретє.

Тейге розповіла, що самостійно народити, швидше за все, не зможе, тому розглядає варіант ЕКЗ, сурогатного материнства або всиновлення.

“Змиритися з тим, що я більше не зможу виносити дитину мені дуже важко. Річ у тім, що я почуваюся максимально здоровою. Але потім я згадую про те, що моя матка просто не хоче зі мною “співпрацювати”, – зізналася Тейге.

Зірка розповіла, що лише нещодавно усвідомила, наскільки сильною морально і фізично вона може бути попри усі труднощі, які спіткали її та чоловіка Джона Ледженда минулого року.

“Насправді мені так пощастило. Я просто думаю про це і розумію, наскільки я вже благословенна. А ще зараз існує так багато способів зачати дитину, будь це сурогатне материнство або усиновлення”, – додала Тейге.

Нагадаємо, що у шлюбі Кріссі Тейге та Джона Ледженда народилось двоє дітей – донька Луна і син Майлз.