Про це вона зізналася в інтерв’ю американському журналу People.
Зірка зізналася, що досі не може змиритися з втратою дитини, але не полишає надій стати мамою втретє.
Тейге розповіла, що самостійно народити, швидше за все, не зможе, тому розглядає варіант ЕКЗ, сурогатного материнства або всиновлення.
“Змиритися з тим, що я більше не зможу виносити дитину мені дуже важко. Річ у тім, що я почуваюся максимально здоровою. Але потім я згадую про те, що моя матка просто не хоче зі мною “співпрацювати”, – зізналася Тейге.
Зірка розповіла, що лише нещодавно усвідомила, наскільки сильною морально і фізично вона може бути попри усі труднощі, які спіткали її та чоловіка Джона Ледженда минулого року.
“Насправді мені так пощастило. Я просто думаю про це і розумію, наскільки я вже благословенна. А ще зараз існує так багато способів зачати дитину, будь це сурогатне материнство або усиновлення”, – додала Тейге.
Нагадаємо, що у шлюбі Кріссі Тейге та Джона Ледженда народилось двоє дітей – донька Луна і син Майлз.
- Восени минулого року модель Кріссі Тейге втратила дитину. Вона чекала на сина від свого чоловіка, співака Джона Ледженда. Це мала бути третя спільна дитина пари. Через кілька тижнів після викидня Кріссі написала есе про своє горе. Вона також зізнавалася шанувальникам, що вкрай важко переживає втрату дитини.
- У грудні Кріссі Тейге розповіла, що більше не зможе мати дітей.