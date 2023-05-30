Джерело: пресслужба гурту “Крихітка” в Instagram.
Відеоролик на пісенну композицію “Ланцюг” містить кадри з відбору до національної збірної України до міжнародних паралімпійських спортивних змагань Invictus Games (Ігри нескорених).
Лідерка гурту Олександра Кольцова повідомила, що написала пісню “Ланцюг” ще до повномасштабного вторгнення Росії на територію України.
Своєю чергою, представники фонду “Повернись живим“ наголосили, що нині відсутня остаточна статистика щодо кількості ветеранів, які пройшли російсько-українську війну, проте їхня кількість може сягати двох мільйонів.
Як зауважили у фонді, повернутися до повноцінного життя ветеранам допомагає адаптивний спорт.
“Адаптивні види спорту є можливістю продовжувати активне повноцінне життя в умовах, коли тіло має значні обмеження після поранення чи захворювання. Вони дозволяють нашим захисникам і захисницям відновити віру в себе”, – пояснив керівник ветеранського відділу “Повернись живим” Тарас Ковалик.
- Американський рок-гурт Imagine Dragons опублікував кліп до пісні “Crushed”, зобразивши наслідки руйнівної повномасштабної російсько-української війни в Україні.
- Також легендарний англійський рок-гурт “The Rolling Stones” заспівав разом з українськими хористами на сцені у Відні. Разом вони виконали пісню “You Can’t Always Get What You Want”.
- Нагадаємо, британський рок-гурт Pink Floyd випустив благодійний мерч на підтримку України під назвою “Hey Hey Rise Up”.
- Раніше британський рок-гурт “Coldplay” виконав кавер на композицію “Обійми” українського гурту “Океан Ельзи” на концерті у Польщі.