Гурт "Крихітка" у колаборації із фондом допомоги армії "Повернись живим" випустив кліп на пісню "Ланцюг", щоб висвітлити важливість реабілітації ветеранів російсько-української війни через спорт.

Джерело: пресслужба гурту “Крихітка” в Instagram.

Відеоролик на пісенну композицію “Ланцюг” містить кадри з відбору до національної збірної України до міжнародних паралімпійських спортивних змагань Invictus Games (Ігри нескорених).

Лідерка гурту Олександра Кольцова повідомила, що написала пісню “Ланцюг” ще до повномасштабного вторгнення Росії на територію України.

“До 2022 року вона звучала як моя особиста історія: ти тримаєшся за людину, інколи надто сильно… Сьогодні ми всі тримаємось одне за одного, тримаємо одне одного, Україна – це один великий ланцюг: військові, цивільні, рідні. І ми всі виявились міцнішими, ніж ми думали”, – відзначила артистка.

Своєю чергою, представники фонду “Повернись живим“ наголосили, що нині відсутня остаточна статистика щодо кількості ветеранів, які пройшли російсько-українську війну, проте їхня кількість може сягати двох мільйонів.

Як зауважили у фонді, повернутися до повноцінного життя ветеранам допомагає адаптивний спорт.

“Адаптивні види спорту є можливістю продовжувати активне повноцінне життя в умовах, коли тіло має значні обмеження після поранення чи захворювання. Вони дозволяють нашим захисникам і захисницям відновити віру в себе”, – пояснив керівник ветеранського відділу “Повернись живим” Тарас Ковалик.