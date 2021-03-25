Американський телеканал Lifetime випустить фільм про відмову принца Гаррі та Меган Маркл від королівських обов'язків.

Про це повідомляє журнал Forbes.

Після відвертого інтерв’ю колишніх герцога і герцогині Сассекських принца Гаррі та Меган Маркл телеведучій Опрі Вінфрі про парі стали говорити ще більше.

Так, телеканал Lifetime оголосив про старт фільмування документального фільму “Гаррі та Меган: Втеча з палацу”.

Це третій фільм про пару – раніше вийшли “Гаррі та Меган: Королівський роман ” 2018 року, в якому показана історія любові принца та актриси, а також фільм” Гаррі та Меган: становлення королівського подружжя” (2019), про відносини пари та королівської родини в перший рік їхнього спільного життя.

“«Гаррі та Меган: Втеча з палацу» розкриє, що насправді сталося в палаці, що змусило Гаррі та Меган залишити все позаду, щоб побудувати майбутнє для себе і свого сина Арчі”, – розповіли в Lifetime.

У фільмі також розкриють подробиці ізоляції Меган на початку життя в палаці, розчарування пари тим, що сім’я не захищала їх від нападок преси, а також покаже побоювання Гаррі щодо того, що історія його матері Діани може повторитися, якщо він не зможе захистити свою дружину і сина.

Lifetime повідомляє, що на даний час йде кастинг, а виробництво повинне початися цієї весни.

Зніманням нового проєкту займеться креативна група з перших двох фільмів: виконавчі продюсери Мерідет Фінн і Мішель Вайс, сценаристка Скарлетт Лейсі, і режисер Менхадж Худа.

Нагадаємо, 7 березня на американському телеканалі CBS вийшло інтерв’ю британського принца Гаррі і його дружини Меган Маркл телеведучій Опрі Вінфрі, в якому, зокрема, Маркл розповіла про розлад з дружиною принца Вільяма Кейт Міддлтон.

Маркл в інтерв’ю розповіла, що члени британської королівської сім’ї висловили стурбованість її чоловікові щодо потенційного кольору шкіри першої дитини подружжя — Арчі.