Про це вона сказала в ефірі передачі CBS This Morning.

Напередодні цей телеканал показав двогодинну розмову Опри з принцом Гаррі і Меган Маркл. Маркл розказала, що в королівській родині точилися розмови про колір шкіри їх сина Арчі.

“Були ще побоювання і розмови про те, наскільки темною буде його шкіра після народження”, – сказала Маркл.

Ні вона, ні принц Гаррі не сказали, хто саме говорив про колір шкіри Арчі.

У понеділок Опра запевнила, що це точно не королева.

“[Гаррі] не назвав мені жодних імен, але він хотів бути певний, що я знаю, що ні його бабця, ні його дід не були частиною цих розмов”, – сказала телеведуча.

Вона додала, що Гаррі запевнив її, що ніколи не надасть більше інформації про ці розмови.

Prince Harry and Meghan, Duke and Duchess of Sussex, sat down with @Oprah in their first major interview since stepping away from royal duties.@Oprah joins us exclusively with her reaction on that revealing interview. #OprahMeghanHarry pic.twitter.com/M4oqmbKGfR

— CBS This Morning (@CBSThisMorning) March 8, 2021