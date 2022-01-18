Про це повідомило видання The Business of Fashion.
Бренд вуличного одягу Aimé Leon Dore у 2014 році заснував, підприємець і креативний директор Тедді Сантіс у 2014 році. Відтоді його дизайни набули популярності.
Прихильники лейблу іноді називають його “ALD”. Бренд пропонує основні елементи вуличного гардероба, як-от футболки з графічним малюнком та худі. Також більш витончені речі, наприклад, сорочки для регбі або штани на замовлення.
Останніми роками Aimé Leon Dore, який створив урбанізовану американську атмосферу та почав співпрацювати з такими брендами, як Woolrich і Clarks.
Також минулого року засновник “ALD” Сантіс був призначений креативним директором лінії New Balance “Made in USA”.
В останніх колекціях бренд поєднує вуличний одяг з робочим, як-от шерстяні рибальські кепки та водонепроникні штани.
Попри придбання міноритарної частки Aimé Leon Dore продовжить працювати незалежно від своїх офісів у Нью-Йорку, отримуючи підтримку та вказівки від LVMH.
ДОВІДКА. LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy) — французька компанія, заснована 1987 році, яка спеціалізується на виробництві предметів розкоші. Генеральний директор — Бернар Арно. LVMH належать Louis Vuitton, Givenchy, Kenzo, Chaumet, Moet & Chandon, Hennessy, TAG Heuer тощо.
Арно вважається одним з найбагатших людей на планеті та найбагатшим чоловіком Європи за версією журналу Forbes у 2018 році.
- Нещодавно зоозахисна організація PETA інкримінувала конгломератам Kering та LVMH жорстоке поводження з тваринами та провела розслідування “індонезійської бійні”, звинувативши модний бренд Gucci у вбивстві ящірок “насильницьким, безперечно жорстоким способом”.
- Також американський репер Каньє Вест виступив на весіллі спадкоємця Moët Hennessy Louis Vuitton (LVMH) Александра Арно та його коханої Жеральдін Гюйо.
- Нагадаємо, що кліматична активістка перервала показ мод Louis Vuitton в Парижі, пройшовши подіумом з банером із засудженням впливу надмірного споживання на навколишнє середовище.
- Раніше дизайнер і музикант Ніго, відомий як засновник популярних марок A Bathing Ape і Human Made, призначений новим креативним директором бренду Kenzo.