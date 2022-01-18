Підрозділ французького розкішного конгломерату LVMH Luxury Ventures, який займається інвестуванням у малі креативні бренди, за нерозкриту суму придбав міноритарну частку нью-йоркського лейбла Aimé Leon Dore.

Про це повідомило видання The Business of Fashion.

Бренд вуличного одягу Aimé Leon Dore у 2014 році заснував, підприємець і креативний директор Тедді Сантіс у 2014 році. Відтоді його дизайни набули популярності.

Прихильники лейблу іноді називають його “ALD”. Бренд пропонує основні елементи вуличного гардероба, як-от футболки з графічним малюнком та худі. Також більш витончені речі, наприклад, сорочки для регбі або штани на замовлення.

Останніми роками Aimé Leon Dore, який створив урбанізовану американську атмосферу та почав співпрацювати з такими брендами, як Woolrich і Clarks.

Також минулого року засновник “ALD” Сантіс був призначений креативним директором лінії New Balance “Made in USA”.

В останніх колекціях бренд поєднує вуличний одяг з робочим, як-от шерстяні рибальські кепки та водонепроникні штани.

Попри придбання міноритарної частки Aimé Leon Dore продовжить працювати незалежно від своїх офісів у Нью-Йорку, отримуючи підтримку та вказівки від LVMH.

ДОВІДКА. LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy) — французька компанія, заснована 1987 році, яка спеціалізується на виробництві предметів розкоші. Генеральний директор — Бернар Арно. LVMH належать Louis Vuitton, Givenchy, Kenzo, Chaumet, Moet & Chandon, Hennessy, TAG Heuer тощо.

Арно вважається одним з найбагатших людей на планеті та найбагатшим чоловіком Європи за версією журналу Forbes у 2018 році.