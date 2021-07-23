Про це вона розповіла в інтерв’ю Who What Wear.
Про залежність Меган від алкоголю стало відомо 12 років тому. Після кількох випитих келихів модель ставала агресивною й зовсім не могла стримувати гнів й негативні емоції.
Вона поділилась, як не помітила й випила кілька келихів алкоголю під час церемонії вручення премії “Золотий глобус”. То було шампанське. Але після випитого актриса не змогла себе стримувати й “наговорила багато неприємного й агресивного” близьким друзям, через що потім мала неабиякі неприємності.
Не зовсім приємні ситуації були з моделлю після випитого у 2009 році. Тоді вона не могла намилуватися грудьми актриси Сальми Хаєк і розповідала всім підряд, що невпевнена в собі.
Окрім алкоголю, в житті Фокс також був досвід з галюциногенними напоями. Якось вона поїхала на Коста-Рику спеціально, аби спробувати аяуаску. Той досвід вона згадує, як “власне пекло, до якого потрапляєш добровільно на навіки”.
У листопаді минулого року Меган Фокс подала на розлучення з зіркою серіалу “Беверлі-Хіллз, 90210” Браяном Остіном Гріном після десяти років шлюбу. Колишня дівчина Колсона Бейкера, Instagram-блогерка Соммер Рей заявила, що він зраджував її з Меган Фокс.
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