Герцогиня Сассекська Меган Маркл подала офіційну скаргу британській телекомпанії ITV через коментарі телеведучого Пірса Моргана. Той називав її "принцесою Піноккіо" і піддавав сумніву психічне здоров'я Маркл.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Після виходу інтерв’ю королівського подружжя американській журналістці Опрі Вінфрі, Морган вибухнув критикою на адресу герцогині. Він говорив про те, що інтерв’ю — це “ганебна і цинічна пропаганда”, мета якої – “завдати шкоди королеві”.

Меган подала скаргу на Пірса через його коментарі про те, що герцогиня нібито бреше стосовно того, що у неї були думки про самогубство. Вона зазначила, що такі випади з боку телеведучого могли негативно вплинути на інших людей, у яких є серйозні проблеми з психічним здоров’ям.

Крім Меган, на телеведучого поскаржилися понад 41 тисячу разів. Після скандалу він вирішив звільнитися.

Через добу після скандалу Морган написав у Twitter таке:

“У мене був час подумати над цим, і я все ще не вірю їй (Меган Маркл) … Свобода слова — це пагорб, на якому я радий померти. Дякую за всю любов і ненависть. Я йду, щоб проводити більше часу зі своєю позицією”.

On Monday, I said I didn’t believe Meghan Markle in her Oprah interview. I’ve had time to reflect on this opinion, and I still don’t. If you did, OK. Freedom of speech is a hill I’m happy to die on. Thanks for all the love, and hate. I’m off to spend more time with my opinions. pic.twitter.com/bv6zpz4Roe — Piers Morgan (@piersmorgan) March 10, 2021

Раніше повідомлялося, що двогодинне інтерв’ю принца Гаррі та його дружини Меган Маркл американській телеведучій Опрі Вінфрі спричинило резонанс у суспільстві. Букінгемський палац зібрався на термінову нараду стосовно цього.

У вівторок, 9 березня, Букінгемський палац вперше перервав мовчання та прокоментував відверте інтерв’ю герцогів Сассекських принца Гаррі та Меган Маркл американській телеведучій Опрі Вінфрі.

“Уся родина засмучена, дізнавшись у повному обсязі, якими складними були для Гаррі та Меган останні кілька років. Порушені питання, передусім расові, викликають занепокоєння. Хоча деякі спогади можуть відрізнятися, вони сприймаються дуже серйозно, і сім’я звертатиметься до них особисто. Гаррі, Меган та Арчі завжди будуть улюбленими членами сім’ї“, – йдеться у заяві королеви Великої Британії.

Напередодні на американському телеканалі CBS вийшло інтерв’ю британського принца Гаррі і його дружини Меган Маркл телеведучій Опрі Вінфрі, в якому, зокрема, Маркл розповіла про розлад з дружиною принца Вільяма Кейт Міддлтон.