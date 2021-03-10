Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Після виходу інтерв’ю королівського подружжя американській журналістці Опрі Вінфрі, Морган вибухнув критикою на адресу герцогині. Він говорив про те, що інтерв’ю — це “ганебна і цинічна пропаганда”, мета якої – “завдати шкоди королеві”.

Меган подала скаргу на Пірса через його коментарі про те, що герцогиня нібито бреше стосовно того, що у неї були думки про самогубство. Вона зазначила, що такі випади з боку телеведучого могли негативно вплинути на інших людей, у яких є серйозні проблеми з психічним здоров’ям.

Крім Меган, на телеведучого поскаржилися понад 41 тисячу разів. Після скандалу він вирішив звільнитися.

Через добу після скандалу Морган написав у Twitter таке:

“У мене був час подумати над цим, і я все ще не вірю їй (Меган Маркл) … Свобода слова — це пагорб, на якому я радий померти. Дякую за всю любов і ненависть. Я йду, щоб проводити більше часу зі своєю позицією”.

Раніше повідомлялося, що двогодинне інтерв’ю принца Гаррі та його дружини Меган Маркл американській телеведучій Опрі Вінфрі спричинило резонанс у суспільстві. Букінгемський палац зібрався на термінову нараду стосовно цього.

У вівторок, 9 березня, Букінгемський палац вперше перервав мовчання та прокоментував відверте інтерв’ю герцогів Сассекських принца Гаррі та Меган Маркл американській телеведучій Опрі Вінфрі.

“Уся родина засмучена, дізнавшись у повному обсязі, якими  складними були для Гаррі та Меган останні кілька років. Порушені  питання, передусім расові, викликають занепокоєння. Хоча деякі спогади можуть відрізнятися, вони сприймаються дуже серйозно, і сім’я  звертатиметься до них особисто. Гаррі, Меган та Арчі завжди будуть улюбленими членами сім’ї“, – йдеться у заяві королеви Великої Британії.

Напередодні на американському телеканалі CBS вийшло інтерв’ю британського принца Гаррі і його дружини Меган Маркл телеведучій Опрі Вінфрі,  в  якому, зокрема, Маркл розповіла про розлад з дружиною принца Вільяма Кейт Міддлтон.

  • Меган Маркл в інтерв’ю Опрі Вінфрі розповіла, що члени британської королівської сім’ї висловили стурбованість її чоловікові, принцу Гаррі, з приводу потенційного кольору шкіри першої дитини пари – принца Арчі.