Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Після виходу інтерв’ю королівського подружжя американській журналістці Опрі Вінфрі, Морган вибухнув критикою на адресу герцогині. Він говорив про те, що інтерв’ю — це “ганебна і цинічна пропаганда”, мета якої – “завдати шкоди королеві”.

Меган подала скаргу на Пірса через його коментарі про те, що герцогиня нібито бреше стосовно того, що у неї були думки про самогубство. Вона зазначила, що такі випади з боку телеведучого могли негативно вплинути на інших людей, у яких є серйозні проблеми з психічним здоров’ям.

Крім Меган, на телеведучого поскаржилися понад 41 тисячу разів. Після скандалу він вирішив звільнитися.

Через добу після скандалу Морган написав у Twitter таке:

“У мене був час подумати над цим, і я все ще не вірю їй (Меган Маркл) … Свобода слова — це пагорб, на якому я радий померти. Дякую за всю любов і ненависть. Я йду, щоб проводити більше часу зі своєю позицією”.

On Monday, I said I didn’t believe Meghan Markle in her Oprah interview. I’ve had time to reflect on this opinion, and I still don’t. If you did, OK. Freedom of speech is a hill I’m happy to die on. Thanks for all the love, and hate. I’m off to spend more time with my opinions. pic.twitter.com/bv6zpz4Roe

— Piers Morgan (@piersmorgan) March 10, 2021