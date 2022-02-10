Голлівудська акторка Меган Фокс опублікувала у соцмережі світлини в чорному корсеті та шкіряній спідниці.

Відповідні світлини акторка опублікувала в Instagram.

На фотографіях Меган Фокс позувала перед камерою у чорному вбранні. Вона вдягла сітчастий напівпрозорий корсет, шкіряну мініспідницю та колготки. Завдяки цьому одягу вона вдало підкреслила свою зовнішність.

Контрастно на тлі чорного образу виглядають пофарбовані жовтим кольором нігті Меган. Водночас на одному з пальців можна побачити обручку. Її акторці подарував американський співак Колсон Бейкер, відомий як Machine Gun Kelly, зробивши Фокс пропозицію вийти за нього заміж.

Варто зазначити, що концепція обручки полягає в тому, що вона утворена за допомогою двох прикрас, коли вони разом, вони утримуються магнітом і створюють форму серця. Смуги з обох боків насправді є шипами тобто, якщо наречена спробує її зняти, буде боляче.

Свій образ Меган завершила золотими босоніжками, мініатюрною та чорною сумкою. Вбрання акторка обирала під керівництвом її стилістки Мейв Райлі.