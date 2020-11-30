Про це пише видання Tribuna.

Так, на стадіоні під час матчу капітан “Барселони” зняв футболку, під якою була інша футболка з №10. Вона була схожа на ту, що Марадона носив під час свого перебування в Newell’s Old Boys в 1993 році.

“Ліонель Мессі не тільки продемонстрував цю футболку, святкуючи гол, але і провів весь матч з футболкою Марадони під своєю. Чудово”.

“Це прекрасна данина Марадоні з боку Мессі, який, піднявши футболку, показав футболку Newell’s Old Boys з тієї короткої епохи, коли Марадона грав там”, – пишуть журналісти.