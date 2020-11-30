Про це пише видання Tribuna.
Так, на стадіоні під час матчу капітан “Барселони” зняв футболку, під якою була інша футболка з №10. Вона була схожа на ту, що Марадона носив під час свого перебування в Newell’s Old Boys в 1993 році.
Possibly my favourite celebration of all time. You will be missed, #Maradona#Messi #BarcaOsasuna pic.twitter.com/0fgZ6yZHIW
— Henry (@Henry24567883) November 29, 2020
Messi deciding from nothing to score that fantastic tribute goal is just prime level goat stuff ⚡⚡#Messi #Maradona pic.twitter.com/aszGx3xgMs
— El kanemi (@josephTutu_) November 29, 2020
“Ліонель Мессі не тільки продемонстрував цю футболку, святкуючи гол, але і провів весь матч з футболкою Марадони під своєю. Чудово”.
“Це прекрасна данина Марадоні з боку Мессі, який, піднявши футболку, показав футболку Newell’s Old Boys з тієї короткої епохи, коли Марадона грав там”, – пишуть журналісти.
Але за свій несподіваний перформанс Мессі отримав від арбітра жовту картку.
У матчі 11-го туру Ла Ліги “Барселона” розгромила “Осасуну” – 4:0. Останній з чотирьох голів каталонців в цій грі забив Ліонель Мессі.
Messi deciding from nothing to score that fantastic tribute goal is just prime level goat stuff ⚡⚡#Messi #Maradona pic.twitter.com/aszGx3xgMs
— El kanemi (@josephTutu_) November 29, 2020
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