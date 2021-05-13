Американська модель Крісі Тейге вибачилася перед телеведучою Кортні Стодден за те, що знущалася з неї в Twitter. Конфлікт відбувся ще 10 років тому.

Про це повідомляє ВВС.

У 2011 році Тейге нібито відправляла Стодден повідомлення із закликом покінчити життя самогубством. Тоді ж 16-річна телеведуча збиралася заміж за 50-річного актора Дуга Хатчісона.

Стоден сказала, що не ображається за той конфлікт, однак вважає, що таким чином Тейге намагається покращити свою репутацію.

Тейге відповіла, що “соромиться та жалкує” про свої дії десятирічної давності.

Зовсім нещодавно вона повернулася в Twitter після того, як ледь змогла впоратися із хвилею негативу.

“Не всім треба відповідати за своє минуле (коментарі) перед всім світом… Я засмучена та соромлюся того, якою була раніше… Я була невпевненим тролем, який прагнув уваги… Мені соромно та незручно через мою поведінку, однак це ніщо в порівнянні з тим, як себе в цей момент могла почувати Кортні”, – написала модель.

Тейге додала, що завжди працюватиме над тим, аби більше ніколи не розчаровувати свою аудиторію – понад 13,5 млн підписників.

“Я приймаю її вибачення та прощаю її… Але правда залишиться правдою… Вона не казала мені про це особисто… Фактично, вона заблокувала мене в Twitter. Я хочу вірити, що її вибачення щирі, однак це більше схоже на спробу врятувати партнерську роботу з Target (мережа магазинів) та іншими брендами”, – відповіла Стодден.