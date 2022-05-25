Про це повідомили на сторінці Kalush Orchestra в Instagram.
Переможці “Євробачення” уклали угоду з шоуменом та волонтером Сергієм Притулою про співпрацю на благо держави. Притула має свій благодійний фонд, який вже 8 років допомагає українським військовим. Тому виручені з продажу кошти передадуть фонду Сергія Притули.
Щоб долучитись до допомоги ЗСУ та отримати шанс стати власником трофея з головного пісенного конкурсу Європи або панами Олега Псюка, потрібно зробити внесок на суму 200 гривень (або 5 євро) на банківський рахунок фонду Сергія Притули.
Згодом серед всіх, хто внесе кошти, шляхом розіграшу буде визначено переможців. Чим більше внесків – тим більше шансів на перемогу. Переможця обиратимуть за допомогою рандомайзера.
Скляний мікрофон дістанеться тому, хто пожертвує найбільше коштів у крипто- чи національній валюті.
Розіграш закінчиться 28 травня о 19:00.
- Нагадаємо, переможці “Євробачення” — український гурт Kalush Orchestra — повідомляє, що планує тур Європою, під час якого збиратиме кошти на потреби українців та ЗСУ.
- Також в “Укрпошті” планують випустити наступну поштову марку, яка буде присвячена перемозі українського гурту Kalush Orchestra на “Євробаченні-2022”.
- Окрім цього після перемоги у “Євробаченні-2022” пісня “Stefania” українського гурту Kalush Orchestra потрапила на третю сходинку щотижневого рейтингу найбільш прослуховуваних треків у світі на стримінговому сервісі Spotify.