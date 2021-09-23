Ролик з’явився на YouTube-каналі Netflix.

Стрічка під назвою “Britney vs Spears” (Брітні проти Спірса) вийде 28 вересня.

Судячи з трейлеру, стрічка розповість про те, як поп-зірка втратила контроль над своїм життям і виявилася фактично в заручниках у свого опікуна – Джеймса Спірса.

Примітно, що наступного дня після прем’єри фільму заплановані чергові судові слухання у справі про звільнення співачки з-під опіки, яка триває з 2008 року.

Нагадаємо, Брітні Спірс у середу, 23 червня, вперше дала публічні свідчення в суді у справі про опіку.

Під час промови, яка тривала понад 20 хвилин, 39-річна Спірс попросила скасувати опіку батька Джеймса Спірса над нею. З 2008 року він контролює її концертну діяльність і фінанси (що оцінюються в 60 млн доларів).

Коментуючи свої публікації в соціальних мережах, в яких вона запевняла, що з нею все гаразд, співачка зазначила, що це було брехнею. Спірс стверджує, що їй проти волі давали літій.

Зірка також розповіла, що через опіку не може знову вийти заміж і народити третю дитину, оскільки їй не дозволяють. Вона наголосила, що хотіла видалити внутрішньоматкову спіраль, щоб у неї могла народитися ще одна дитина, але їй не дозволили цього.

Спірс повідомила суду, що раніше не висловлювалася публічно, оскільки думала, що їй ніхто не повірить. Востаннє співачка безпосередньо розмовляла із суддею в травні 2019 року, але суд був закритий для публіки.