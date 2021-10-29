Ролик опубліковано на YouTube-каналі Netflix.

У вересні стримінговий сервіс Netflix опублікував перший трейлер і уривки 2 сезону серіалу “Відьмак”. У роликах з’явилися Весемір (Кім Бодніа) і Нівеллен (Крістофер Гів’ю). Також стало відомо, що платформа продовжила шоу на 3 сезон.

29 жовтня Netflix презентувала офіційний повнометражний трейлер серіалу.

Новий трейлер розповідає набагато більше про те, чого очікувати від майбутнього другого сезону.

У ньому показали велетенських звірів та магічних істот, з якими Відьмаку (Генрі Кавілл), його товаришам та підопічній Ціріллі (Фрея Аллан) доведеться змагатися.

Показано також майбутню війну з Нільфгаардською імперією, полювання Ґеральта на монстрів і довгоочікуване повернення барда Лютика у виконанні Джої Бейті.

Раніше також було презентовано офіційний постер 2-го сезону. Вихід другого сезону шоу очікується 17 грудня.