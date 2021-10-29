Ролик опубліковано на YouTube-каналі Netflix.
У вересні стримінговий сервіс Netflix опублікував перший трейлер і уривки 2 сезону серіалу “Відьмак”. У роликах з’явилися Весемір (Кім Бодніа) і Нівеллен (Крістофер Гів’ю). Також стало відомо, що платформа продовжила шоу на 3 сезон.
29 жовтня Netflix презентувала офіційний повнометражний трейлер серіалу.
Новий трейлер розповідає набагато більше про те, чого очікувати від майбутнього другого сезону.
У ньому показали велетенських звірів та магічних істот, з якими Відьмаку (Генрі Кавілл), його товаришам та підопічній Ціріллі (Фрея Аллан) доведеться змагатися.
Показано також майбутню війну з Нільфгаардською імперією, полювання Ґеральта на монстрів і довгоочікуване повернення барда Лютика у виконанні Джої Бейті.
Раніше також було презентовано офіційний постер 2-го сезону. Вихід другого сезону шоу очікується 17 грудня.
- Нагадаємо, у квітні цього року стримінговий сервіс Netflix завершив зйомки другого сезону популярного серіалу “Відьмак” (“The Witcher”).
- Шоу-раннер серіалу “Відьмак” Лорен Хіссріч розповідала, що у другому сезоні з’являться ЛГБТ-персонажі.
- Раніше стримінговий сервіс Netflix анонсував вихід серіалу “The Witcher: Blood Origin” (“Відьмак: Походження крові”). Це буде приквел фентезійного серіалу “Відьмак” (“The Witcher”), який вийшов у 2019 році.