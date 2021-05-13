Легендарна телеведуча Опра Вінфрі розказала про одне зі своїх перших інтерв'ю, за яке їй досі соромно.

Про це вона розповіла в подкасті Роба Лоу.

Опра сказала, що їй досі соромно, коли вона згадує те інтерв’ю й запитання, які ставили гості.

67-річна Опра розповіла, що спілкувалася тоді з актрисою Саллі Філд, яка тоді зустрічалася з Бертом Рейнольдсом.

“О, Боже! В мене є історія про Берта Рейнольдса… Я тоді зробила дурницю… Я запитала в Саллі: “Чи спить Берт у своїй перуці?”… Я розповідаю про це і мені незручно й досі… Але я поставила це запитання, бо мені так сказали продюсери. Вони казали: “Ти повинна запитати, ти повинна запитати, ти повинна. Це те, про що всі хочуть знати”, – розповіла телеведуча.

Вона додала, що після такого незручного запитання її гостя ніби закрилася та більше відверто не відповідала.

“Вона ніби відключилася і я більше не могла налагодити з нею відверту розмову й контакт”, – додала Опра.

Вінфрі сказала, що зробила неправильно і таку реакцію гості слід було спрогнозувати.

Напередодні на американському телеканалі CBS вийшло інтерв’ю британського принца Гаррі і його дружини Меган Маркл телеведучій Опрі Вінфрі, в якому, зокрема, Маркл розповіла про розлад з дружиною принца Вільяма Кейт Міддлтон.

Нагадаємо, Маркл в інтерв’ю розповіла, що члени британської королівської сім’ї висловили стурбованість її чоловікові щодо потенційного кольору шкіри першої дитини подружжя — Арчі.