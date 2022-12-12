Про це інформує видання The LA Times.

“Сім’я композитора Анджело Бадаламенті підтверджує, що він помер 11 грудня природною смертю в оточенні своєї сім’ї”, — повідомила ЗМІ його агентка Лаура Енгель. “Він був люблячим чоловіком, батьком і дідусем”.

Бадаламенті та Лінч були давніми партнерами, а композитор одного разу назвав їхні взаємини “мій другий найкращий шлюб у світі”.

“Одні з найщасливіших моментів, які я коли-небудь мав, це робота з Анджело”, — сказав Лінч Крісу Вілману в інтерв’ю The Times у 1990 році. “У нього велике серце, він дозволив мені увійти в його світ і залучитися до музики… Коли ми почали працювати разом, миттєво у нас виникла якась взаємодія — я нічого не розумів у музиці, але дуже цікавився звуковими ефектами та настроєм. Я зрозумів багато речей про звукові ефекти та музику, працюючи з Анджело, наскільки вони близькі одне до одного”.

Довідка: Анджело Бадаламенті — американський піаніст і композитор. Народився 22 березня 1937 року в Брукліні. Він почав вчитися грати на фортепіано, у 8 років, згодом, у 1958 році здобув ступінь бакалавра та у 1959 році – ступінь магістра в Манхеттенській школі музики.

Він написав музику до більше ніж 70 фільмів, комп’ютерних ігор, телесеріалів тощо.

Здебільшого інструментальний альбом “Soundtrack to Twin Peaks” посів 22 позицію в чартах альбомів Billboard-200 і отримав статус золотої платівки з проданим понад півмільйоном копій. Композитор також отримав “Ґреммі” у 1991 році за поп-інструментальне виконання за теми серіалу “Твін Пікс”.

Серед інших фільмів, де звучала музика отримав Бадаламенті – “Малхолланд Драйв” Лінча 2006 року, “Плетена людина” Ніла ЛаБ’юта 2006 року з Ніколасом Кейджем у головній ролі, “Кошмар на вулиці В’язів 3: Воїни мрії” 1987 року та документальний фільм “Коі” 2019 року про цунамі, яке у 2011 році вразило Японію.