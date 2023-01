Про це сповіщає New York Post.

На фотографіях видно, як чоловік, котрий супроводить Дженнер до та з її автомобіля, тримає над нею парасольку під час зливи, щоб модель лишилася сухою. Деякі шанувальники були обурені поведінкою зірки, яка не могла самостійно понести парасольку — що незабаром набрало обертів масштабного дискурсу в соціальних мережах.

Нещодавні фотографії власниці бренду “818 Tequila” були широко розповсюджені на форумі “Keeping Up With the Kardashians” Reddit, в коментарях під якими фанати розкритикували зірку.

“Мені байдуже, наскільки я багатий, але я почувався б дуже ніяково, дозволяючи комусь тримати парасолю наді мною, натомість самому мокнути під дощем”, — написав коментатор під фото, отримавши 987 “голосів за” на дошці оголошень. “Вона справді вважає, що заслуговує на таке ставлення”, — додав інший користувач.

Фотографії також потрапили до соціальної мережі TikTok, де популярна блогерка Лорен Ешлі Бек була однією з багатьох, хто обговорював цю суперечку. “Це не означає, що я підтримую Кендалл, але якщо це та робота, на яку він погодився, і це те, за що йому платять, тоді – ситуація цілком нормальна”, — сказала Бек у своєму відео.

Деякі шанувальники Кардашьян все ж підтримали зірку: “Це , безумовно, дивна робота, але допоки йому за це справедливо платять, у мене не виникає претензій”.