Через місяць в лікарні принц Філіп повернувся в королівський палац. На нього тепер покладають великі надії і розраховують, що саме йому вдасться примирити членів сім'ї після скандального інтерв'ю Опрі Уїнфрі.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Інсайдери з королівського палацу розповіли, що Маркл не розказала і десятої частини з того, що насправді відбувається в монаршій сім’ї.

Ті, хто підтримують принца Вільяма, звинуватили його брата, принца Гарі в лицемірстві і оскаржили його слова про те, що батько нібито не забезпечував його.

Гаррі подзвонив Вільяму і спробував поговорити з ним, але бесіда виявилася безрезультатною. З Меган ніхто з королівської сім’ї не намагався поговорити.

Раніше усіма важливими сімейними питаннями займався Філіп, поки королева займалася державними справами. Тому очікується, що повернувшись з лікарні, він вирішить питання. У нього слава дуже прямої людини, але поки що, після хвороби, він дуже слабкий.

Поки що єдиний вихід із ситуації – зустрітися втрьох: Гаррі, Вільяму і Філіппу.

Букінгемський палац уже звернувся до юридичної фірми для розслідування тверджень про те, що Меган нібито знущалася над королівським персоналом під час її перебування в Кенсингтонському палаці. У палаці підтвердили, що перевірка проводиться, але ніяких публічних коментарів з цього приводу не буде.

Нагадаємо, Маркл в інтерв’ю розповіла, що члени британської королівської сім’ї висловили стурбованість її чоловікові щодо потенційного кольору шкіри першої дитини подружжя — Арчі.

Пізніше Вінфрі запевнила, що слова Меган про расизм не стосуються королеви Єлизавети II та її чоловіка, герцога Единбурзького Філіпа.

У вівторок, 9 березня, Букінгемський палац вперше порушив мовчання і прокоментував відверте інтерв’ю герцогів Сассекських. У заяві від імені Єлизавети II повідомлялося, що вся королівська сім’я засмучена.