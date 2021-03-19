Про це повідомляє американський телеканал CNN.
Інсайдери з королівського палацу розповіли, що Маркл не розказала і десятої частини з того, що насправді відбувається в монаршій сім’ї.
Ті, хто підтримують принца Вільяма, звинуватили його брата, принца Гарі в лицемірстві і оскаржили його слова про те, що батько нібито не забезпечував його.
Гаррі подзвонив Вільяму і спробував поговорити з ним, але бесіда виявилася безрезультатною. З Меган ніхто з королівської сім’ї не намагався поговорити.
Раніше усіма важливими сімейними питаннями займався Філіп, поки королева займалася державними справами. Тому очікується, що повернувшись з лікарні, він вирішить питання. У нього слава дуже прямої людини, але поки що, після хвороби, він дуже слабкий.
Поки що єдиний вихід із ситуації – зустрітися втрьох: Гаррі, Вільяму і Філіппу.
Букінгемський палац уже звернувся до юридичної фірми для розслідування тверджень про те, що Меган нібито знущалася над королівським персоналом під час її перебування в Кенсингтонському палаці. У палаці підтвердили, що перевірка проводиться, але ніяких публічних коментарів з цього приводу не буде.
Нагадаємо, Маркл в інтерв’ю розповіла, що члени британської королівської сім’ї висловили стурбованість її чоловікові щодо потенційного кольору шкіри першої дитини подружжя — Арчі.
Пізніше Вінфрі запевнила, що слова Меган про расизм не стосуються королеви Єлизавети II та її чоловіка, герцога Единбурзького Філіпа.
У вівторок, 9 березня, Букінгемський палац вперше порушив мовчання і прокоментував відверте інтерв’ю герцогів Сассекських. У заяві від імені Єлизавети II повідомлялося, що вся королівська сім’я засмучена.
- Напередодні на американському телеканалі CBS вийшло інтерв’ю британського принца Гаррі і його дружини Меган Маркл телеведучій Опрі Вінфрі, в якому, зокрема, Маркл розповіла про розлад з дружиною принца Вільяма Кейт Міддлтон.