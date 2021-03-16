Принц Гаррі вперше після скандального інтерв'ю з американською журналісткою Опрою Вінфрі поговорив з рідним братом принцом Вільямом та батьком - принцом Чарльзом.

Про це розповіла американська телеведуча Гейл Кінг в ефірі ранкового шоу CBS This Morning.

Вона розповіла, що у членів королівської сім’ї на вихідних відбулася серйозна розмова. Гейл дізналася про це від Меган Маркл.

Вона зазначила, що розмова між братами і їх батьком дійсно відбулася, але була безрезультатною.

“Мені сказали, що ця розмова не була продуктивною. Але вони раді, що принаймні почали розмовляти”, – сказала телеведуча, додавши, що члени королівської родини все ще зневажливо ставляться до Меган.

Вона зазначила, що ніхто з королівської сім’ї так і не намагався поговорити з Меган.

Нагадаємо, Маркл в інтерв’ю розповіла, що члени британської королівської сім’ї висловили стурбованість її чоловікові з приводу потенційного кольору шкіри першої дитини пари – Арчі.

Пізніше Вїнфрі запевнила, що слова Меган про расизм не стосуються королеви Єлизавети II та її чоловіка, герцога Единбурзького Філіпа.

У вівторок, 9 березня, Букінгемський палац вперше порушив мовчання і прокоментував відверте інтерв’ю герцогів Сассекських. У заяві від імені Єлизавети II повідомлялося, що вся королівська сім’я засмучена.