Про це розповіла американська телеведуча Гейл Кінг в ефірі ранкового шоу CBS This Morning.
Вона розповіла, що у членів королівської сім’ї на вихідних відбулася серйозна розмова. Гейл дізналася про це від Меган Маркл.
Вона зазначила, що розмова між братами і їх батьком дійсно відбулася, але була безрезультатною.
“Мені сказали, що ця розмова не була продуктивною. Але вони раді, що принаймні почали розмовляти”, – сказала телеведуча, додавши, що члени королівської родини все ще зневажливо ставляться до Меган.
Вона зазначила, що ніхто з королівської сім’ї так і не намагався поговорити з Меган.
Нагадаємо, Маркл в інтерв’ю розповіла, що члени британської королівської сім’ї висловили стурбованість її чоловікові з приводу потенційного кольору шкіри першої дитини пари – Арчі.
Пізніше Вїнфрі запевнила, що слова Меган про расизм не стосуються королеви Єлизавети II та її чоловіка, герцога Единбурзького Філіпа.
У вівторок, 9 березня, Букінгемський палац вперше порушив мовчання і прокоментував відверте інтерв’ю герцогів Сассекських. У заяві від імені Єлизавети II повідомлялося, що вся королівська сім’я засмучена.
- Напередодні на американському телеканалі CBS вийшло інтерв’ю британського принца Гаррі і його дружини Меган Маркл телеведучій Опрі Вінфрі, в якому, зокрема, Маркл розповіла про розлад з дружиною принца Вільяма Кейт Міддлтон.