Сім'я з двома дітьми зробила кавер на пісню "Соловей", з якою група Go_A мала представити Україну на конкурсі "Євробачення-2020".

Відповідним роликом гурт Go-A поділилася в Facebook.

Подружжя Кириченко-Комар та їх двоє маленьких дітей — син і дочка — зняли відео, на якому разом виконали кавер на пісню “Соловей”, з якою гурт Go_A мав представити Україну на пісенному конкурсі “Євробачення-2020” в травні поточного року.

Батько зіграв на укулеле, мати — на клавішних, а син — на ударних. Дочка виступила як вокалістка гурту.

Нагадаємо, як звучить оригінальна версія пісні: