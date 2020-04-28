Відповідним роликом гурт Go-A поділилася в Facebook.
Подружжя Кириченко-Комар та їх двоє маленьких дітей — син і дочка — зняли відео, на якому разом виконали кавер на пісню “Соловей”, з якою гурт Go_A мав представити Україну на пісенному конкурсі “Євробачення-2020” в травні поточного року.
Батько зіграв на укулеле, мати — на клавішних, а син — на ударних. Дочка виступила як вокалістка гурту.
Нагадаємо, як звучить оригінальна версія пісні:
- Пісенний конкурс “Євробачення-2020” скасували через пандемію коронавірусу (вперше за весь час існування заходу). Пізніше Роттердам та всі організатори продовжать переговори щодо проведення конкурсу в 2021 році.
- У зв’язку зі скасуванням “Євробачення-2020” через коронавірус гурт Go_A, який став переможцем національного відбору, представить Україну на пісенному конкурсі в 2021 році.
- 16 травня замість скасованого через пандемію конкурсу “Євробачення-2020” відбудеться музичне онлайн-шоу, котре об’єднало учасників з 41 країни.