Про це повідомляють #Букви.

Як сповіщалося, Деніела Редкліффа, Емму Вотсон та Руперта Ґрінта, а також решту зірок франшизи запросили до фільмування спеціального епізоду, присвяченого 20-річчю виходу фільму “Гаррі Поттер і філософський камінь”.

Водночас Джоан Роулінг, авторку книг про хлопчика-чарівника Гаррі Поттера, які лягли в основу сюжету стрічок, не запросили на фільмування.

Вона не згадується в релізах, де перераховані всі, хто братиме участь у фільмування ретроспективного проєкту. За інформацією видання The Hollywood Reporter, в проєкті буде використано тільки архівні кадри з нею.

Торік британську письменницю звинуватили в трансфобії та расизмі. Письменниця пожартувала над формулюванням “люди, які менструюють“, саркастично переписавши слово “жінки“ кілька разів. Тоді виконавець головної ролі в кіносазі Деніел Редкліфф вступив у полеміку з письменницею Джоан Роулінг. Він заступився за трансгендерних жінок. Журналісти пов’язують рішення не запрошувати Роулінг саме із цим скандалом.

Шанувальники письменниці запустили гештег #IStandWithJKRowling на її підтримку. Вони звинувачують HBO у тому, що сервіс заробляє на творчості Роулінг, але відмовляє їй в участі в проєкт. А акторам дорікають, що їхні кар’єри не склалися б, якби не існувало творів письменниці.

“Прикро, що вони навіть не згадали Дж. К. Роулінг. Ганьба тобі, HBO!”, — пишуть користувачі.

“Не давайте HBO грошей, щоб подивитися возз’єднання Гаррі Поттера. Якщо вони не запросили Джоан Роулінг через її захист жіночості, це звірство з ненависті до жінок, якому не можна потурати чи заохочувати”, — пишуть користувачі.

Don't give HBO any money to watch the Harry Potter reunion

Them not inviting JK Rowling because of her defence of womanhood is a misogynistic atrocity that must not be indulged or encouraged#IStandWithJKRowling

— Gillis Robbie (@RobbieGillis) November 19, 2021