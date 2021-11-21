Про це повідомляють #Букви.
Як сповіщалося, Деніела Редкліффа, Емму Вотсон та Руперта Ґрінта, а також решту зірок франшизи запросили до фільмування спеціального епізоду, присвяченого 20-річчю виходу фільму “Гаррі Поттер і філософський камінь”.
Водночас Джоан Роулінг, авторку книг про хлопчика-чарівника Гаррі Поттера, які лягли в основу сюжету стрічок, не запросили на фільмування.
Вона не згадується в релізах, де перераховані всі, хто братиме участь у фільмування ретроспективного проєкту. За інформацією видання The Hollywood Reporter, в проєкті буде використано тільки архівні кадри з нею.
Торік британську письменницю звинуватили в трансфобії та расизмі. Письменниця пожартувала над формулюванням “люди, які менструюють“, саркастично переписавши слово “жінки“ кілька разів. Тоді виконавець головної ролі в кіносазі Деніел Редкліфф вступив у полеміку з письменницею Джоан Роулінг. Він заступився за трансгендерних жінок. Журналісти пов’язують рішення не запрошувати Роулінг саме із цим скандалом.
Шанувальники письменниці запустили гештег #IStandWithJKRowling на її підтримку. Вони звинувачують HBO у тому, що сервіс заробляє на творчості Роулінг, але відмовляє їй в участі в проєкт. А акторам дорікають, що їхні кар’єри не склалися б, якби не існувало творів письменниці.
“Прикро, що вони навіть не згадали Дж. К. Роулінг. Ганьба тобі, HBO!”, — пишуть користувачі.
It's a shame that they didn't even mentioned @jk_rowling
HBO shame on you!
— Alex Koi 🎶 (@sun3alex) November 20, 2021
“Не давайте HBO грошей, щоб подивитися возз’єднання Гаррі Поттера. Якщо вони не запросили Джоан Роулінг через її захист жіночості, це звірство з ненависті до жінок, якому не можна потурати чи заохочувати”, — пишуть користувачі.
Don't give HBO any money to watch the Harry Potter reunion
Them not inviting JK Rowling because of her defence of womanhood is a misogynistic atrocity that must not be indulged or encouraged#IStandWithJKRowling
— Gillis Robbie (@RobbieGillis) November 19, 2021
“Персонажів Дж. К. Роулінг — Гаррі Поттера, Герміону Грейнджер і Рона Візлі — будуть любити діти в усьому світі ще довго після того, як жадібні Деніел Редкліфф, Руперт Ґрінт і Емма Вотсон будуть забуті”, — пишуть користувачі.
The JKRowling characters Harry Potter, Hermione Granger and Ron Weasley will be loved by children worldwide long after money-grubbing Daniel Radcliffe, Rupert Grint and Emma Watson have been forgotten.#JKRowling #IStandWithJKRowling #IStillStandWithJKRowling
— Tomboy (@sickofgenderwoo) November 18, 2021
- Нагадаємо, остання, 8 стрічка франшизи “Гаррі Поттер і Смертельні Реліквії: Частина 2”, вийшла у 2011 році. Відтоді легендарний акторський склад не возз’єднувався.
- Згодом світ Гаррі Поттера було розширено серією фільмів “Фантастичні звірі і де їх шукати”. На цей час випущені два із запланованих п’яти запланованих фільмів (“Фантастичні звірі і де їх шукати” (2016) і його сіквел “Фантастичні звірі: Злочини Ґріндельвальда” (2018). “Фантастичні звірі: Секрети Дамблдора”, що вийде у квітні 2022 року, стане третьою в серії.