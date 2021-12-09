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Трагедія на фестивалі Astroworld: Тревіс Скотт заявив, що не знав, що відбувається

Американський репер Тревіс Скотт заявив, що він не усвідомлював, що відвідувачі його фестивалю зазнали лиха під час смертельної штовханини.

Четвер, 9 грудня 2021, 23:52

Про це Скотт сказав у своєму першому інтерв’ю після інциденту ведучій Breakfast Club Шарламан Тха Году.

Зокрема, репер заявив, що він не чув подробиць про те, що сталося тієї ночі, до пресконференції після фестивалю.

“У цей момент ти такий: “Чекай, що?” Люди непритомніють, щось стається на концертах, але не щось подібне”, – сказав він.

Він описав, як  зупинив своє шоу, “щоб переконатися, що з усіма все гаразд”, але не помітив жодних шанувальників, які благали про допомогу або будь-якої очевидної небезпеки.

“Я зупинявся кілька разів… наприкінці дня ви просто чуєте музику”, — сказав Тревіс Скотт.

Відповідаючи на запитання, як він ставиться до того, що сталося і як він намагається впоратися, Скотт сказав, що все ще робить спроби змиритися з усім цим.

“Нічого подібного ніколи не було… зрештою, ці шанувальники – це ваша сім’я, тож ви відчуваєте, ніби щось втратили”, – сказав він, додавши, що тепер хоче бути “голосом” жертв.

Трагедія сталася 6 листопада. Тиснява виникла під час виступу Тревіса Скотта та репера Drake, коли натовп намагався підійти ближче до сцени. За словами голови пожежної охорони Сема Пеньї, це спричинило паніку й травмування людей. Сем Пенья додав, що 17 людей госпіталізували, в 11 з яких була зупинка серця. Загалом, унаслідок цієї трагедії померло 10 осіб, віком від 9 до 27 років.

Теги: загинули, Astroworld, трагедія, Тревіс Скотт, фестиваль Astroworld

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