Трагедія на фестивалі Astroworld: Тревіс Скотт заявив, що не знав, що відбувається

Про це Скотт сказав у своєму першому інтерв’ю після інциденту ведучій Breakfast Club Шарламан Тха Году.
Зокрема, репер заявив, що він не чув подробиць про те, що сталося тієї ночі, до пресконференції після фестивалю.
“У цей момент ти такий: “Чекай, що?” Люди непритомніють, щось стається на концертах, але не щось подібне”, – сказав він.
Він описав, як зупинив своє шоу, “щоб переконатися, що з усіма все гаразд”, але не помітив жодних шанувальників, які благали про допомогу або будь-якої очевидної небезпеки.
“Я зупинявся кілька разів… наприкінці дня ви просто чуєте музику”, — сказав Тревіс Скотт.
Відповідаючи на запитання, як він ставиться до того, що сталося і як він намагається впоратися, Скотт сказав, що все ще робить спроби змиритися з усім цим.
“Нічого подібного ніколи не було… зрештою, ці шанувальники – це ваша сім’я, тож ви відчуваєте, ніби щось втратили”, – сказав він, додавши, що тепер хоче бути “голосом” жертв.
Трагедія сталася 6 листопада. Тиснява виникла під час виступу Тревіса Скотта та репера Drake, коли натовп намагався підійти ближче до сцени. За словами голови пожежної охорони Сема Пеньї, це спричинило паніку й травмування людей. Сем Пенья додав, що 17 людей госпіталізували, в 11 з яких була зупинка серця. Загалом, унаслідок цієї трагедії померло 10 осіб, віком від 9 до 27 років.
- Нагадаємо, після трагедії на фестивалі Astroworld проти Тревіса Скотта та інших осіб і організацій подано низку позовів загальною сумою 750 мільйонів доларів США.
- 14 листопада помер 9-річний хлопчик, який постраждав у тисняві на фестивалі Astroworld (Техас).
- Раніше Epic Games видалила з магазину гри Fortnite емоцію репера Тревіса Скотта.