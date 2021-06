Tyler, The Creator назвав дату виходу нового альбому

Дату виконавець опублікував на своїй сторінці в Twitter.

Днями Tyler, the Creator запустив незвичну промокампанію. В Лос-Анджелесі з’явився рекламний щит з написом “Телефонуй мені, якщо загубився” (“Call me if you get lost”) і номером телефона. Цей щит спровокував чутки про те, що вже незабаром Tyler, the Creator випустить новий альбом.

Далі був опублікований ролик з назвою “SIDE STREET”, в якому з’являються слова ті самі слова “Телефонуй мені, якщо загубився”. Під публікацією 40-секундного відео в Instagram виконавець написав: “10. SWEET”. Згодом митець опублікував новий сингл, який в Instagram підписав як “5. LUMBERJACK“.

Тепер Tyler, the Creator розвіяв сумніви фанатів щодо виходу альбому. Він назватиметься “Call me if you get lost” і вийде вже за тиждень — 25 червня.