Про це пише The Guardian.
Зазначається, що через місяць після смерті Марадони, Неаполь з кожним днем все більше схожий на “марадоналенд”.
Після перейменування стадіону Сан-Паоло, футбольного клубу Неаполя і залізничного вокзалу в його честь місцева влада оголосила, що планує побудувати великий музей, присвячений його життю і кар’єрі в “Наполі”, а також прикрасити місто статуєю футболіста.
“Багатьом це все здається абсурдним. Якщо ви не неаполітанець або не з півдня, я розумію, що важко зрозуміти, що Марадона значив для цього міста. Історія і життя Дієго нерозривно пов’язані з Неаполем”, – сказав керівник відділу міського благоустрою в Неаполя Луїджі Фелако.
- Марадона помер 25 листопада в віці 60 років після серцевого нападу.
- Президент Аргентини Альберто Фернандес оголосив триденну жалобу у зв’язку зі смертю легендарного футболіста.
- У президентському палаці в Буенос-Айресі проходить церемонія прощання з легендою аргентинського футболу Дієго Марадоною.
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