Про це пише The Guardian.

Зазначається, що через місяць після смерті Марадони, Неаполь з кожним днем все більше схожий на “марадоналенд”.

Після перейменування стадіону Сан-Паоло, футбольного клубу Неаполя і залізничного вокзалу в його честь місцева влада оголосила, що планує побудувати великий музей, присвячений його життю і кар’єрі в “Наполі”, а також прикрасити місто статуєю футболіста.

“Багатьом це все здається абсурдним. Якщо ви не неаполітанець або не з півдня, я розумію, що важко зрозуміти, що Марадона значив для цього міста. Історія і життя Дієго нерозривно пов’язані з Неаполем”, – сказав керівник відділу міського благоустрою в Неаполя Луїджі Фелако.