#Букви розповідають, як соцмережі “ховають” Мадонну замість Марадони.

Чимало користувачів соцмереж оплакують “Дієго Мадонну”. Невідомо, чи ці люди банально не знають прізвища легенди футболу, чи припустилися прикрої помилки через власну неуважність.

So sad to hear the news of Diego Madonna passing away 😢. True great of the game, came from nothing and left as someone we all admirer. RIP ⚽️ pic.twitter.com/YeNaNcLlBb — MysteryFootballJerseys (@MFJ_UK) November 25, 2020

Rest In Peace Football Legend Diego Almando Madonna. 💔💔😭😭😭😭 — Gaspinho⭐ (@Gaspinho15) November 25, 2020

Holy Hell Diego Madonna is Dead, RIP legend — Force Ghost Kenobi 🇬🇧🇬🇧🇬🇧 (@AllanRo30526638) November 25, 2020

Так, ця помилка стала приводом для створення сотень мемів.

I never knew that Madonna’s first name was Diego…anyways RIP 😔 pic.twitter.com/FECuQ5RRFp — Tom 🐺 (@SoyShakiFan00) November 25, 2020

RIP Madonna. Thanks for the tunes, brother. pic.twitter.com/po9WldMoOG — Connor Pie-man (@iagos_monster) November 25, 2020

RIP Madonna 😔😔 didn’t even know she played football, truly one of the greats x pic.twitter.com/g10v3JURcf — stephen (@stephensh_arp) November 25, 2020

RIP Madonna, Queen of futbol. 😭🏀🥇 pic.twitter.com/dF5U6YekBX — Locomotion Nightwing 🦇 (@locomotioon) November 25, 2020

До слова, тисячі користувачів соцмереж серйозно сприйняли публікації про смерть співачки та продовжили масову дезінформацію.

Rest In Peace Madonna; Shakira and her fans love you! Your legacy will stay unmatched 🖤🖤🖤 pic.twitter.com/iUjrj2RTfk — Edu (@EALlR10) November 25, 2020

Words can’t explain how I’m feeling right now, the best ever. RIP Madonna 👼 pic.twitter.com/7dgSO5jfr4 — Lewis Hill (@LewisHilll) November 25, 2020