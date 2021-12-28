Український лейбл Standard Deviation, організований у 2020 році в Києві засновниками "Клубу на Кирилівській", потрапив до двадцяти найкращих лейблів 2021 року за версією британського видання про електронну музику Mixmag.

Про це повідомляє британське онлайнове видання Mixmag.

Новостворений лейбл має на меті відстоювати місцеві українські таланти у час постійного росту нічного життя, і цього року вони шукали деяких артистів, які очолюють український андеграунд”, — пише Mixmag.

Як повідомляє видання, завдяки двом збірникам, у які потрапили Nastya Vogan, Tofudj, Nene Х та інші, Standard Deviation став основною формацією, за якою слід стежити, оскільки наразі все більше уваги спрямовується на сцену танцювальної музики України

У Standard Deviation опікуються випусками таких українських електронних артистів, як Nene H, Poly Chain, Diana Azzuz, Rina Priduvalova, Voin Oruwu, Emil Asadow, D.Dan, Omon Breaker та інші.