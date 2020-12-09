Студія CD Projekt RED показала фінальний трейлер однієї з найочікуваніших ігор 2020 року — Cyberpunk 2077. Її реліз відбудеться 10 грудня.

Ролик опубліковано на офіційному YouTube-каналі гри.

Фінальний трейлер був випущений за лічені години до релізу гри. У новому ролику показані погоні та епізоди перестрілок з супротивниками.

В жовтні у Мережі з’явилася реклама Cyberpunk 2077 за участю голлівудського актора Кіану Рівза в ролі персонажа гри Джонні Сільверхенда.

Що відомо про Cyberpunk 2077?

Cyberpunk 2077 – це відеогра в жанрі action RPG у стилі кіберпанк. Її розробники — польська студія CD Projekt RED у співпраці з Digital Scapes.

Cyberpunk 2077 є адаптацією настільної рольової гри Cyberpunk 2020, події якої відбуваються на п’ятдесят сім років пізніше в Найт-Сіті, Каліфорнія, відкритому світі з шістьма різними регіонами.

Гравці беруть на себе ролі найманців V, якщо є бажання можна буде змінювати зовнішність і стать персонажа. У грі присутні три класи персонажів: NetRunner, Techie і Solo. V має арсенал далекобійної зброї та варіанти для рукопашного бою, кожен з яких можна змінювати.

Гру Cyberpunk 2077 було анонсовано у травні 2012 році. У 2018 році було презентовано перший трейлер. Cyberpunk 2077 мала вийти ще у квітні поточного року, проте дату релізу було зсунуто на вересень, потім на жовтень, і врешті-решт на 10 грудня. Саме цього дня вона вийде для PC та консолей PlayStation 4 і Xbox One.

На сайті рецензій Metacritic з’явилися перші оцінки авторитетних західних видань на найочікуванішу гру року Cyberpunk 2077.