Ролик опубліковано на офіційному YouTube-каналі гри.
Фінальний трейлер був випущений за лічені години до релізу гри. У новому ролику показані погоні та епізоди перестрілок з супротивниками.
В жовтні у Мережі з’явилася реклама Cyberpunk 2077 за участю голлівудського актора Кіану Рівза в ролі персонажа гри Джонні Сільверхенда.
Що відомо про Cyberpunk 2077?
Cyberpunk 2077 – це відеогра в жанрі action RPG у стилі кіберпанк. Її розробники — польська студія CD Projekt RED у співпраці з Digital Scapes.
Cyberpunk 2077 є адаптацією настільної рольової гри Cyberpunk 2020, події якої відбуваються на п’ятдесят сім років пізніше в Найт-Сіті, Каліфорнія, відкритому світі з шістьма різними регіонами.
Гравці беруть на себе ролі найманців V, якщо є бажання можна буде змінювати зовнішність і стать персонажа. У грі присутні три класи персонажів: NetRunner, Techie і Solo. V має арсенал далекобійної зброї та варіанти для рукопашного бою, кожен з яких можна змінювати.
Гру Cyberpunk 2077 було анонсовано у травні 2012 році. У 2018 році було презентовано перший трейлер. Cyberpunk 2077 мала вийти ще у квітні поточного року, проте дату релізу було зсунуто на вересень, потім на жовтень, і врешті-решт на 10 грудня. Саме цього дня вона вийде для PC та консолей PlayStation 4 і Xbox One.
На сайті рецензій Metacritic з’явилися перші оцінки авторитетних західних видань на найочікуванішу гру року Cyberpunk 2077.
- Раніше стало відомо, що у 2022 році Netflix планує випустити серіал за грою Cyberpunk 2077.