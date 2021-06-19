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Віртуальну ділянку землі в грі Decentraland продали за більш ніж $900 тисяч

Віртуальна ділянка землі в грі Decentraland була продана як NFT за більш ніж 900 000 доларів.

Субота, 19 червня 2021, 14:31

Про це повідомляє міжнародне інформагентство Reuters.

Покупцем став інвестиційний фонд цифрової нерухомості під назвою Republic Realm, який належить американській інвестиційній платформі Republic, підтримуваної інвесторами, включаючи Binance і Prosus.

Згідно даним сайту DappRadar, який відстежує дані про продажі NFT, це була найдорожча покупка землі NFT на сьогоднішній день.

Ділянка віртуальної нерухомості являє собою 66 304 віртуальних квадратних метра, що робить її також найбільшою купівлею землі Decentraland з точки зору віртуального розміру.

Покупка була здійснена з використанням власної криптовалюта Decentraland – MANA. Земля коштувала 1 295 000 манатів, що на момент продажу становила 913 228,2 доларів.

Нагадаємо, що NFT (Non-fungible token, невзаємозамінний токен) став головним трендом 2021 року на ринку криптовалюти та блокчейну. Це новітня технологія, яка заснована на смартконтрактах блокчейну Ethereum та закріпляє за особою право власності на певний цифровий товар. Невзаємозамінний токен неможливо обміняти на будь-який інший.

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Теги: NFT, Decentraland, земля

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