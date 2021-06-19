Віртуальну ділянку землі в грі Decentraland продали за більш ніж $900 тисяч

Про це повідомляє міжнародне інформагентство Reuters.
Покупцем став інвестиційний фонд цифрової нерухомості під назвою Republic Realm, який належить американській інвестиційній платформі Republic, підтримуваної інвесторами, включаючи Binance і Prosus.
Згідно даним сайту DappRadar, який відстежує дані про продажі NFT, це була найдорожча покупка землі NFT на сьогоднішній день.
Ділянка віртуальної нерухомості являє собою 66 304 віртуальних квадратних метра, що робить її також найбільшою купівлею землі Decentraland з точки зору віртуального розміру.
Покупка була здійснена з використанням власної криптовалюта Decentraland – MANA. Земля коштувала 1 295 000 манатів, що на момент продажу становила 913 228,2 доларів.
Republic Realm just closed on the largest land acquisition in @decentraland history! We can't wait to announce our big plans for this estate.
Our commitment to building and developing the metaverse is stronger than ever. https://t.co/cIK9EdO660
— Republic Realm (@joinrepublic_RE) June 17, 2021
Нагадаємо, що NFT (Non-fungible token, невзаємозамінний токен) став головним трендом 2021 року на ринку криптовалюти та блокчейну. Це новітня технологія, яка заснована на смартконтрактах блокчейну Ethereum та закріпляє за особою право власності на певний цифровий товар. Невзаємозамінний токен неможливо обміняти на будь-який інший.
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