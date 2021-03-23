Співзасновник і голова Twitter Джек Дорсі продав на аукціоні свій перший твіт, опублікований ще 21 березня 2006 року, за більш ніж 2,9 млн доларів.

Про це повідомляє міжнародне агентство Reuters.

У своєму першому твіті Дорсі написав: “just setting up my twttr” (“просто налаштовую свій твттр”).

Він був виставлений на продаж у форматі NFT-токена (невзаємозамінного токена). Це унікальний цифровий актив, який зберігається в блокчейні і дає ексклюзивне право на фото, відео, аудіо, твіти та інші подібні цифрові товари.

Кожен NFT є унікальним: його не можна підробити або замінити. Це дозволяє власнику закріпити свої права на певний унікальний об’єкт.

Дорсі розмістив NFT-токен на платформі Valuables (торговому майданчику для твітів, що належить американській компанії Cent) і зробив відповідне оголошення в своєму Twitter-акаунті.

Аукціон проходив протягом двох тижнів. Торги почалися зі стартової ціни в один долар.

Твіт придбав гендиректор малазійського стартапу Bridge Oracle Сіна Еставі. Він зробив найвищу ставку під завершення торгів 22 березня – понад 2,9 млн доларів (оплата була здійснена криптовалютою Ether).

Після продажу твіт нікуди не зник із Twitter і так само буде доступним для перегляду, інформує британське агентство ВВС. Публікація просто отримала нового власника.

Переможець аукціону Сіна Еставі отримав “унікальний цифровий сертифікат твіту, підписаний і перевірений автором”. Він включає метадані вихідного твіту.

Еставі порівняв покупку твіту з придбанням картини “Мона Ліза”.

“Це не просто твіт! Гадаю, через роки люди зрозуміють справжню цінність цього твіту, як і картини “Мона Ліза”, – поділився Еставі своїми емоціями у Twitter.

Згідно з правилами платформи Valuables, Дорсі отримав 95% виручки від продажу, тоді як компанія Cent – 5%.

Джек Дорсі повідомив, що переведе виручку в Bitcoin та передасть всі гроші благодійній організації GiveDirectly. Це некомерційна організація, що працює в Африці та, зокрема, допомагає людям, які постраждали від COVID-19.