Про це повідомляє міжнародне агентство Reuters.
У своєму першому твіті Дорсі написав: “just setting up my twttr” (“просто налаштовую свій твттр”).
Він був виставлений на продаж у форматі NFT-токена (невзаємозамінного токена). Це унікальний цифровий актив, який зберігається в блокчейні і дає ексклюзивне право на фото, відео, аудіо, твіти та інші подібні цифрові товари.
Кожен NFT є унікальним: його не можна підробити або замінити. Це дозволяє власнику закріпити свої права на певний унікальний об’єкт.
Дорсі розмістив NFT-токен на платформі Valuables (торговому майданчику для твітів, що належить американській компанії Cent) і зробив відповідне оголошення в своєму Twitter-акаунті.
Аукціон проходив протягом двох тижнів. Торги почалися зі стартової ціни в один долар.
Твіт придбав гендиректор малазійського стартапу Bridge Oracle Сіна Еставі. Він зробив найвищу ставку під завершення торгів 22 березня – понад 2,9 млн доларів (оплата була здійснена криптовалютою Ether).
Після продажу твіт нікуди не зник із Twitter і так само буде доступним для перегляду, інформує британське агентство ВВС. Публікація просто отримала нового власника.
Переможець аукціону Сіна Еставі отримав “унікальний цифровий сертифікат твіту, підписаний і перевірений автором”. Він включає метадані вихідного твіту.
Еставі порівняв покупку твіту з придбанням картини “Мона Ліза”.
“Це не просто твіт! Гадаю, через роки люди зрозуміють справжню цінність цього твіту, як і картини “Мона Ліза”, – поділився Еставі своїми емоціями у Twitter.
Згідно з правилами платформи Valuables, Дорсі отримав 95% виручки від продажу, тоді як компанія Cent – 5%.
Джек Дорсі повідомив, що переведе виручку в Bitcoin та передасть всі гроші благодійній організації GiveDirectly. Це некомерційна організація, що працює в Африці та, зокрема, допомагає людям, які постраждали від COVID-19.
- Раніше аукціонний дім Christie’s продав роботу “Everydays – The First 5000 Days” американського цифрового художника Майка Вінкельманна (відомого як Beeple) за 69,3 млн доларів. Лот був представлений у вигляді невзаємозамінного токена (NFT). Сума в $69,3 млн стала рекордною для NFT (цифрового арту).
- Нещодавно співачка і художниця Граймс (кохана Ілона Маска) продала колекцію цифрових творів мистецтва “WarNymph” майже за 6 мільйонів доларів. Торги відбувалися на майданчику Nifty Gateway.
- Бренд RTFKT Studios, який займається створенням віртуальних кросівок, разом з крипто-художником FEWOCiOUS влаштував аукціон зі своїми товарами через блокчейн і заробив $3,1 млн за сім хвилин.