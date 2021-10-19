Ye (Каньє Вест), який змінив ім'я та зачіску, помітили у McDonald's у новому образі.

Про це повідомляє видання Highsnobiety.

Як сповіщалося, репер Каньє Вест офіційно змінив ім’я на Ye (без прізвища). Відповідну зміну він відбив у своєму профілі в Instagram.

Також він опублікував фотографію своєї нової стрижки після того. Його голова тепер частково виголена, а волосся, яке лишилося, складається в абстрактний малюнок.

З такою зачіскою Веста помістили у берлінському McDonald’s. Фанати, які зустріли його там, кажуть, що він замовив Chicken Tasty, картоплю, молочний коктейль, фрапе і ще багато всього.