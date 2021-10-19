Про це повідомляє видання Highsnobiety.
Як сповіщалося, репер Каньє Вест офіційно змінив ім’я на Ye (без прізвища). Відповідну зміну він відбив у своєму профілі в Instagram.
Також він опублікував фотографію своєї нової стрижки після того. Його голова тепер частково виголена, а волосся, яке лишилося, складається в абстрактний малюнок.
З такою зачіскою Веста помістили у берлінському McDonald’s. Фанати, які зустріли його там, кажуть, що він замовив Chicken Tasty, картоплю, молочний коктейль, фрапе і ще багато всього.
- Нагадаємо, Каньє Вест збирається відкрити власну підготовчу школу Donda Academy.
- Також він подав заявку на реєстрацію торговельної марки Donda, під якою планує випускати новинки техніки.
- Перед тим Вест випустив мерч з нагоди прем’єри десятого студійного альбому Donda.
- Довгоочікуваний альбом “Donda” вийшов 29 серпня.