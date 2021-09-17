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Заповіт принца Філіпа засекретили на 90 років, аби захистити «гідність та репутацію» Єлизавети

Високий суд Лондона постановив, що заповіт принца Філіпа мінімум 90 років не будуть публікувати, щоб захистити "гідність та репутацію" королеви Єлизавети.

П’ятниця, 17 вересня 2021, 10:20

Про це повідомила британська телерадіокомпанія ВВС.

За підсумками закритого засідання голова підрозділу суду у сімейних справах Ендрю Мафарлейн прийняв рішення не порушувати багаторічну традицію і дозволив не розкривати заповіт члена королівської сім’ї.

Сформований звичай передбачає, що королівський заповіт може залишатися засекреченим протягом багатьох десятків років на відміну від заповіту звичайної людини, який може стати предметом громадського розгляду.

“Необхідно збільшити ступінь захисту дійсно особистих аспектів життя людей з цієї невеликої групи, щоб зберегти гідність монарха і близьких членів його сім’ї”, – зазначив Мафарлейн.

Сам він заявив, що не бачив заповіт та не чув нічого про його зміст.

Першим членом королівської сім’ї, воля якого була заповідана судом, був принц Франциск Текський, молодший брат королеви Марії, який помер в 1910 році. За словами юриста і королівського експерта Майкла Неша, правовий механізм був розроблений після того, як він залишив цінні смарагди свої коханці графині Кілморі.

Цю традицію порушили лише одного разу – після смерті принцеси Діани Уельської в 1997 році. Згідно з її заповітом, вона залишила своє майно в довірче управління, щоб після досягнення 25-річного віку воно дісталося її синам – принцам Гаррі та Вільяму.

Нагадаємо, чоловік Єлизавети II помер 9 квітня у віці 99 років. Церемонія поховання відбулася 17 квітня у каплиці Святого Георгія в Віндзорському замку.

На ній через карантинні обмеження у зв’язку з епідемією коронавірусу змогли бути лише найближчі родичі.

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Теги: Єлизавета II, заповіт, принц Філіп, суд

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