Про це повідомляє Reuters.
Похорон не буде публічним, не буде і похоронної процесії.
Зараз тіло Філіпа покоїться в приватній каплиці Віндзорського замку. Труна накрита його особистим штандартом і вінком із квітів. 17 квітня труну перенесуть до каплиці Святого Георгія для відспівування.
Служба почнеться з загальнонаціональної хвилини мовчання. Після закінчення служби Філіп буде похований у королівському склепі в каплиці Святого Георгія.
Похорон транслюватимуть у прямому ефірі.
17 квітня оголошено днем національної жалоби. Траур в королівській родині буде тривати два тижні.
Принц Чарльз та інші члени королівської сім’ї, окрім королеви Єлизавети II, візьмуть участь в церемоніальній процесії.
Принц Гаррі планує бути присутнім на похоронах, хоча його вагітній дружині Меган Маркл лікар порадив цього не робити.
У день похорону труну принца також накриють його штандартом, зверху покладуть вінок, морський кашкет та меч.
О 14:45 за місцевим часом (16:45 за Києвом) труну вивезуть із Віндзорського замку. Ходу очолить загін гренадерської гвардії, полковником якої був герцог Единбурзький 42 роки.
О 15:00 (о 17:00 за Києвом) відбудеться національна хвилина мовчання.
23 лютого стало відомо, що чоловік королеви Великої Британії Єлизавети II принц Філіп підхопив інфекцію.
Філіп був госпіталізований в лікарню короля Едуарда VII в Лондоні 16 лютого. У березні його перевели в лікарню Святого Варфоломія – спеціалізовану високотехнологічну лікарню – для операції, яка пов’язана з “уже наявним серцевим захворюванням”.
Раніше повідомлялося, що у зв’язку з пандемією коронавірусу похорон герцога Единбурзького принца Філіпа відбудеться з деякими змінами. Прощання з членом королівської родини пройде без представників громадськості.
- Зазначається, що це було найдовше перебування принца в лікарні. Після виписки Філіп повернувся до Віндзорського замку.
- Там він і помер 9 квітня. Детальніше про смерть принца Філіпа – у матеріалі.
- #Букви зібрали знакові фото, які розповідають про життєвий шлях герцога Единбурзького.