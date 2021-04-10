Принца Філіпа, чоловіка королеви Єлизавети II, поховають у суботу, 17 квітня. Церемонія пройде у каплиці Святого Георгія в Віндзорському замку - початок о 15:00 за місцевим часом (17:00 за Києвом).

Про це повідомляє Reuters.

Похорон не буде публічним, не буде і похоронної процесії.

Зараз тіло Філіпа покоїться в приватній каплиці Віндзорського замку. Труна накрита його особистим штандартом і вінком із квітів. 17 квітня труну перенесуть до каплиці Святого Георгія для відспівування.

Служба почнеться з загальнонаціональної хвилини мовчання. Після закінчення служби Філіп буде похований у королівському склепі в каплиці Святого Георгія.

Похорон транслюватимуть у прямому ефірі.

17 квітня оголошено днем ​​національної жалоби. Траур в королівській родині буде тривати два тижні.

Принц Чарльз та інші члени королівської сім’ї, окрім королеви Єлизавети II, візьмуть участь в церемоніальній процесії.

Принц Гаррі планує бути присутнім на похоронах, хоча його вагітній дружині Меган Маркл лікар порадив цього не робити.

У день похорону труну принца також накриють його штандартом, зверху покладуть вінок, морський кашкет та меч.

О 14:45 за місцевим часом (16:45 за Києвом) труну вивезуть із Віндзорського замку. Ходу очолить загін гренадерської гвардії, полковником якої був герцог Единбурзький 42 роки.

О 15:00 (о 17:00 за Києвом) відбудеться національна хвилина мовчання.

23 лютого стало відомо, що чоловік королеви Великої Британії Єлизавети II принц Філіп підхопив інфекцію.

Філіп був госпіталізований в лікарню короля Едуарда VII в Лондоні 16 лютого. У березні його перевели в лікарню Святого Варфоломія – спеціалізовану високотехнологічну лікарню – для операції, яка пов’язана з “уже наявним серцевим захворюванням”.

Раніше повідомлялося, що у зв’язку з пандемією коронавірусу похорон герцога Единбурзького принца Філіпа відбудеться з деякими змінами. Прощання з членом королівської родини пройде без представників громадськості.