Про це сповіщає Dailymail.
Повідомляється, що її близька подруга Лор Джейкобсон поділилася новиною про смерть акторки в Facebook, сказавши, що Лорінг померла в суботу,28 січня, після того, як її відключили від апарату життєдіяльності.
“З великим сумом повідомляю про смерть нашої подруги Лізи Лорінг. Чотири дні тому вона перенесла ішемічний інсульт, викликаний курінням і високим тиском. Ліза була на апараті 3 дні. Вчора її родина прийняла важке рішення відключити його – минулої ночі вона померла”, – коментує Джейкобсон.
Лорінг зіграла Венсді в першій адаптації карикатур та коміксів Чарлза Аддамса. На момент зйомок акторці було 6 років. Серіал тривав два сезони з 1964 по 1966 рік із 64 епізодами. Також Лорінг знову з’явилася на екранах в ролі Венсді у телевізійному фільмі 1977 року “Хелловін із новою сімейкою Адамсів”.
Джейкобсон поділилася: “Вона вписана в гобелен, який є поп-культурою, і завжди в наших серцях, як Венсді Адамс”.
Окрім того, Лорінг також зіграла ролі в “Дівчині з U.N.C.L.E.”, “Острові фантазій” і “Барнабі Джонс”.
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