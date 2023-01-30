Американська акторка Ліза Лорінг, найбільш відома в ролі Венсді у серіалі "Сімейка Адамс" (1946), померла від інсульту у віці 64 років.

Про це сповіщає Dailymail.

Повідомляється, що її близька подруга Лор Джейкобсон поділилася новиною про смерть акторки в Facebook, сказавши, що Лорінг померла в суботу,28 січня, після того, як її відключили від апарату життєдіяльності.

“З великим сумом повідомляю про смерть нашої подруги Лізи Лорінг. Чотири дні тому вона перенесла ішемічний інсульт, викликаний курінням і високим тиском. Ліза була на апараті 3 дні. Вчора її родина прийняла важке рішення відключити його – минулої ночі вона померла”, – коментує Джейкобсон.

Лорінг зіграла Венсді в першій адаптації карикатур та коміксів Чарлза Аддамса. На момент зйомок акторці було 6 років. Серіал тривав два сезони з 1964 по 1966 рік із 64 епізодами. Також Лорінг знову з’явилася на екранах в ролі Венсді у телевізійному фільмі 1977 року “Хелловін із новою сімейкою Адамсів”.

Джейкобсон поділилася: “Вона вписана в гобелен, який є поп-культурою, і завжди в наших серцях, як Венсді Адамс”.

Окрім того, Лорінг також зіграла ролі в “Дівчині з U.N.C.L.E.”, “Острові фантазій” і “Барнабі Джонс”.