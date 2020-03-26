На прошлой неделе из-за карантина, введенного в США в связи с пандемией COVID-19, без работы остались не менее 3 млн человек. Количество безработных продолжает расти.

Об этом сообщает американская газета The New York Times.

В течение прошлой недели более 3 миллионов человек в США остались без работы и обратились за пособиями по безработице. Это количество почти в 5 раз превысило рекорд, установленный в 1982 году — тогда худшую неделю количество заявок на пособие составило 695 тысяч. Причиной для такого резкого скачка количества безработных стала пандемия COVID-19 и связанный с ней карантин.

Данные поражают, но они не отражают масштаб проблемы: волна увольнений привела к тому, что телефонные линии и компьютерные сервера министерства труда перегружены и многие люди не могут подать свои заявки.

Во время прошлого кризиса в США, который начался в конце 2007 и продолжался в 2008 году, среднее количество заявок на пособие по безработице в неделю составляло около 600 тысяч. С тех пор средний еженедельный показатель держался на уровне 345 тысяч. Всего три недели назад министерство обработало рекордно низкое количество заявок — порядка 200 тысяч.

В течение последних пяти лет работу потеряли около 26 млн американцев. По прогнозам на этой неделе количество заявок достигнет 4,7 млн.

Для того, чтобы проиллюстрировать, насколько сильной оказалась волна увольнений, The New York Times подготовили диаграмму:

По состоянию на 26 марта количество подтвержденных случаев COVID-19 в США достигло 79 785. Более тысячи пациентов погибли, а количество выздоровевших едва превышает шесть сотен. Эпидемиологи прогнозируют, что через три недели будет пик смертности от коронавируса.

Пандемия коронавируса быстрыми темпами опустошает экономику страну. Сенат США уже принял пакет чрезвычайной помощи на сумму 2,2 трлн долларов. Он включает в себя помощь в сумме $1200 для каждого взрослого американца и по $500 на несовершеннолетних. $500 миллиардов выделено на помощь предприятиям, штатам и городам. Для малых предприятий будет выделено $367 миллиардов. Больницы получат $130 миллиардов. Ожидается, что эта мера поможет поддерживать экономику США три месяца.

Одновременно с ростом случаев COVID-19 американский лидер Дональд Трамп заявил о намерении отменить карантинные меры в связи с пандемией до Пасхи, 12 апреля. На брифинге в Белом доме Трамп отметил, что надеется 19 дней будет достаточно, чтобы наладить ситуацию в стране.