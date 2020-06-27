В США за минувшие сутки выявили свыше 45 тыс. новых случаев заражения во всех 50 штатах, это одно из самых высоких чисел зараженных COVID-19, выявленных в стране за сутки.

Об этом сообщает агенство Reuters.

На момент публикации этой новости в США было зафиксировано в общей сложности 2 483 516 случаев заболевания коронавирусом COVID-19. Статистика умерших — 125 169 человек, выздоровевших — 670 809.

Также зафиксирован рекордный рост случаев на этой неделе в таких штатах: Алабама, Аризона, Калифорния, Джорджия, Айдахо, Миссисипи, Миссури, Невада, Оклахома, Южная Каролина, Теннесси и Вайоминг.

США идут на 1-м месте во всем мире по количеству случаев заболевания коронавирусом. Больше, чем у Бразилии (1 274 974 ), России (626 779 ), Индии (508 953 ), Великобритании (311 727 ), Перу (272 364), Чили (263 360), Испании (248 469 ), Италии (267 766 ), Ирана (220 180 ) и Мексике (208 392 ).

Телеканал отмечает, что на протяжении всей недели в США выявляли высокое число инфицированных коронавирусом, и во многих штатах это повлияло на планы властей по возобновлению деятельности и снятии ограничений. Так, накануне сообщалось, что в Техасе и Флориде пока не будут открывать бары, не работающие уже несколько месяцев, из-за новой вспышки коронавируса. В Сан-Франциско, в частности, откладывают открытие парикмахерских и барбершопов, которые должны были возобновить работу на следующей неделе.

Власти ряда штатов, как сообщалось ранее, приостановили снятие ограничительных мер из-за роста числа новых случаев COVID-19, до тех пор, пока число заражений не начнет стабильно снижаться.