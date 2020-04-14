Более полсотни депутатов поставили подписи под заявлением с требованием прекратить дискредитацию Революции Достоинства и отправить бывшего адвоката Януковича Александра Бабикова в отставку с должности заместителя председателя ГБР.

Об этом написала народная дупутатка Ирина Геращенко в Facebook.

“Только 51 депутат решился поставить подпись под заявлением о репрессиях против Татьяны Черновол с требованием отставки адвоката Януковича Бабикова. Мы благодарим каждого, кто подписался, осознавая нашу общую ответственность остановить реванш”, – написала она.

В тексте заявления говорится, что “уголовное дело против Татьяны Черновол – это попытка атаковать и перечеркнуть ценности, на которых держится наша независимость, это – требование устроить русское судилище над всеми участниками Майдана, это – красноречивый признак реванша, это – очередное покушение на геополитический курс и исторический выбор Украины, на наше стремление отстоять независимость от Москвы, вступить в Европейский Союз и НАТО “.

Среди требований к власти, указанных в заявлении – “прекратить политические преследования участников и практику возбуждения политически мотивированных дел против участников Майдана; отказаться от попыток отменить амнистию для участников массовых протестов в ноябре 2013 – феврале 2014 годов; уволить адвоката Януковича Александра Бабикова с должности первого заместителя директора Государственного бюро расследований; освободить работников ГБР и Генеральной прокуратуры Украины, причастных к фабрикации дел против Татьяны Чорновол и других участников Революции Достоинства; провести прозрачный конкурс на должность директора Государственного бюро расследований” и другие.

Заявление подписали народные депутаты от “ЕС” Петр Порошенко, Артур Герасимов, София Федина, Иванна Климпуш-Цинцадзе, Нина Южанина, Ирина Фриз, Ирина Геращенко, Мария Ионова, Яна Зинкевич, Ахтем Чийгоз, Михаил Забродский, Владимир Арьев, Андрей Парубий Степан Кубов, Виктория Сюмар, Алексей Гончаренко, член депутатской группы “Доверие” Павел Бакунец, внефракционный Оксана Савчук, депутат от “Голоса” Ярослав Юрчишин, 2 нардепы от “Слуги народа” – Святослав Юраш и Ирина Верещук и другие.