Об этом сообщает корреспондент #Букв.
Прямо сейчас во Дворце “Украина” проходит концерт “Квартала 95”, которым до президентства руководил Владимир Зеленский.
Отметим, что активисты анонсировали акцию протеста возле Дворца “Украина”. Так, руководитель акции SaveФОП Сергей Доротич заявил, что они намерены обращаться к друзьям и коллегам Зеленского, чтобы они приняли меры.
“Они причастны к тому, что предприниматели мерзнут”, – сказал Доротич.
В настоящее время здание окружили силовики. За общественным порядком следят полицейские. Пока столкновений не было.
- 15 декабря в центре Киева на Майдане Незалежности произошли столкновения между митингующими активистами SaveФОП и правоохранителями. После митинга под Парламентом предприниматели двинулись на Майдан Незалежности, где пытались установить палатки, что стало поводом для первых столкновений с правоохранителями. В результате беспорядков пострадали 40 полицейских. После этого протестующие не покинули площадь, и вечером произошли новые стычки. Протестующие остались ночевать на Майдане.
- Президент Владимир Зеленский создал Совет по вопросам содействия развитию малого предпринимательства. Новый орган будет способствовать налаживанию диалога между органами государственной власти и ФЛП.
- Во вторник, 22 декабря, активисты движения #SaveФОП вновь устроили крупную акцию протеста в центре Киева – на Майдане Незалежности.