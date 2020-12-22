Вечером 22 декабря активисты движения SaveФОП пришли с акцией протеста под стены Дворца "Украина". Локацию митингующие выбрали не случайно.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Прямо сейчас во Дворце “Украина” проходит концерт “Квартала 95”, которым до президентства руководил Владимир Зеленский.

Отметим, что активисты анонсировали акцию протеста возле Дворца “Украина”. Так, руководитель акции SaveФОП Сергей Доротич заявил, что они намерены обращаться к друзьям и коллегам Зеленского, чтобы они приняли меры.

“Они причастны к тому, что предприниматели мерзнут”, – сказал Доротич.

В настоящее время здание окружили силовики. За общественным порядком следят полицейские. Пока столкновений не было.