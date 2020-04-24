Верховная Рада Украины разблокировала подписание изменений в регламент ВР, которые должны ускорить принятие "антиколомойского" проекта закона (о невозвращении национализированных банков их экс-владельцам).

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Так, нардепы не поддержали ни один из четырех проектов постановлений, которые отменяли решение Рады о внесении изменений в регламент.

Проекты постановлений подали: нардепы Тарас Батенко, Ирина Констанкевич из группы “За майбутне” (№ 1043-П, набрал 56 голосов “за”), Александр Дубинский от “Слуги народа” (1043-П1, набрал 61 голос “за”), внефракционный Антон Поляков (1043-П2, набрал 48 голосов “за”) и Ольга Василевская-Смаглюк от “Слуги народа” (1043-П3, набрал 53 голоса “за”).

Как известно, к законопроекту о невозвращении “ПриватБанка” его бывшим владельцам внесено более 16 тысяч правок. Их рассмотрение могло заблокировать принятие документа и работу Парламента на месяцы.

Законом о внесении изменений в регламент Рады предусмотрена особая процедура рассмотрения законопроектов во втором чтении, если подано как минимум в пять раз больше поправок, чем статей или пунктов в изначальной редакции проекта законодательного акта (но не менее 500 поправок).

Чтобы запустить особую процедуру, необходимо, чтобы 150 нардепов подписали соответствующее предложение, после чего за него должна проголосовать Верховная Рада.

В дальнейшем процедура будет следующей:

1) После принятия Парламентом решения о применении особой процедуры у фракций и групп будет два дня, чтобы определить не более 5 предложений, поправок, не учтенных главным комитетом, на которых она настаивает, и направить в адрес комитета.

2) Каждый внефракционный нардеп, предложения и поправки которого учтены главным комитетом, имеет право определить одну неучтенную поправку, на которой он настаивает, и направить главному комитету.

3) Главный комитет в двухдневный срок будет обобщать эти предложения и поправки, а также подготовит уточненную сравнительную таблицу для рассмотрения законопроекта во втором чтении.